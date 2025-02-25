Почему ни в коем случае нельзя вечером выносить мусор: 4 веские причины

Наши предки считали, что вечером вообще не стоит ничего делать по хозяйству, потому что можно навлечь в дом беду.
Рассказываем, что произойдет, если вечером вынести мусор и почему это делать не стоит.
Что будет, если вечером вынести мусор: почему этого делать не следует
- Конфликты с домовиком. Наши предки считали, что ночью просыпается домовой, который может копаться в мусоре в поисках чего-нибудь съедобного, если хозяева дома не оставили для него еды на столе. И если он ничего не найдет, то будет пакостить в доме, ломать и разбрасывать вещи, скрипеть мебелью и т.д.
- Утрата счастья и изобилия. После заката из дома ничего выносить нельзя, потому что так вы отдаете свое счастье, благополучие и здоровье нечистой силе, а себе приносите беду, бедность и болезни. В это время суток потусторонние существа набирают силу, поэтому им очень тяжело противостоять. И с мусором они могут унести из дома счастье и благополучие.
- Отношение к хозяйке. Издавна считалось, что женщина должна быть хорошей хозяйкой и делать все вовремя и правильно. Если соседи видели, что женщина вечером выносила мусор, ее считали бездельницей.
- Сглашение. Так как вечером магическая сила набирает обороты, есть вероятность того, что человек, который будет вечером выносить мусор, накличет на себя беду. Ему потом не будет везти, все будет валиться из рук и он будет очень болеть.
Читайте также:
Обязательно положите мыло в саду – и вы не пожалеете: вот зачем это нужно сделать
Жир и нагар будет улетать сам: три лучших метода для чистки духовки
Какие растения не стоит покупать как рассаду: они будут плохо расти и не будут рожать