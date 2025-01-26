Почему ни в коем случае нельзя вешать полотенца на двери: об этом почти никто не знает

Полотенце – это незаменимая вещь в быту, многие вешают их на двери, например, сушиться, однако от этой привычки следует немедленно избавиться, и вот почему.
Почему нельзя вешать полотенце на дверь: две самые главные причины
- Причина №1. Полотенца для украинской культуры и традиций имеют сакральное значение. С ними издавна проводилось несколько обрядов – крещение, свадьба и погребение. Считается, что вешать полотенце на дверь, особенно, если оно белого цвета, это очень плохая примета. Ибо наши предки вешали полотенца на входную дверь, чтобы дать понять, что в доме есть покойник. А потом через сорок дней это полотенце выносили за село и вытряхивали, таким образом отправляя душу на тот свет. Поэтому не стоит вешать сушиться полотенца на двери, чтобы не навлечь в дом беды.
- Причина №2. Полотенца, особенно влажные, не следует вешать сушиться исключительно с практической точки зрения. Потому что это может нанести им вред, особенно если дверь изготовлена из дерева. Материал под действием влажной ткани может деформироваться или начать гнить. Также от воздействия влаги может шелушиться краска или лак на дверях, затем их придется перекрашивать или вообще заменять.
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