Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать старый веник на помойку

Веник издавна считался магическим предметом, им не только выметали мусор, он служил защитником от нищеты, болезней и несчастий.

По народным приметам старый веник нельзя держать в доме, потому что он будет привлекать бедность и болезни. Однако просто выбрасывать его на мусорник также не стоит, потому что он имеет энергетику того дома, где был. Поэтому вместе с ним можно выкинуть свою удачу. Есть несколько важных правил и запретов на веник, которых нужно придерживаться, чтобы привлечь в свой дом счастье и богатство.

Что делать со старым веником

Наши предки считали, что веник помощник, ведь он верой и правдой служил своим хозяевам, был своеобразным оберегом от бед и болезней. Поэтому с этим предметом нужно прощаться по-хорошему.

Старый веник, который уже отслужил и не пригоден для использования, следует отнести подальше от дома и перед тем, как выбрасывать, необходимо сказать следующие слова: "Благодарю тебя за то, что бедность и мусор выметал". Хорошо бы его закопать в каком-то безлюдном месте.

Такой ритуал, как убеждают эзотерики, поможет вовлечь в дом счастье, благополучие и гармонию.

Когда лучше покупать новый веник: народные приметы

Если веник приобретен в понедельник, жильцы дома получат радостное известие;

во вторник – ждет успех;

в пятницу – будут деньги;

в субботу — в доме будет господствовать благополучие;

в воскресенье – хозяев дома ждет стабильность.

в среду и четверг – не надо покупать новый веник.

Подмести новым веником нужно в день его приобретения, таким образом можно избавиться от финансовых проблем и привлечь в дом гармонию и благополучие.

Где нужно ставить веник, чтобы привлечь в дом счастье

Наверное, многих беспокоит вопрос – а где лучше ставить веник? Эксперты утверждают, что лучшим местом для веника будет кухня. Его необходимо обязательно ставить рукоятью вниз, а прутьями – вверх.

Также нужно следить, чтобы веник всегда был чист. Если на нем есть мусор, его нужно чистить и мыть. Чистый веник – это залог счастья и благополучия всех жителей дома.

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