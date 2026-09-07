Почему ни в коем случае нельзя выливать кипяток в мойку: сантехники назвали главные причины

Почему нельзя выливать горячую воду в мойку / © Freepik

Реклама

После варки макарон, картофеля или овощей самое простое решение — слить горячую воду в кухонную мойку. Кажется, что несколько секунд контакта с кипятком не могут навредить сантехнике. Однако регулярное выливание очень горячей воды действительно может сократить срок службы некоторых элементов системы. Особенно осторожными следует быть, если под мойкой установлены пластиковые трубы, сифон или соединение с резиновыми уплотнителями.

Горячая вода влияет на пластиковые трубы

Современные канализационные трубы производятся из материалов, рассчитанных на определенный температурный режим. Кратковременный контакт с горячей водой обычно не становится катастрофой, но постоянное поступление горячей воды может ускорять старение некоторых пластиковых деталей.

Реклама

Особо нежелательно регулярно лить в канализацию воду, температура которой близка к 100 °C.

Реклама

Страдают уплотнители и соединения

В канализационной системе есть не только трубы. Сифон, стыки и соединения имеют уплотнительные элементы, обеспечивающие герметичность.

Постоянные температурные перепады могут оказывать негативное влияние на материалы, из которых они изготовлены. Впоследствии это может проявиться протеканием или необходимостью заменить отдельную деталь.

Кипяток может повредить мойку

Риск зависит и от материала самой раковины. Особенно нежелательно резко нагревать холодную поверхность очень горячей водой.

Для некоторых композитных материалов или покрытий резкие перепады температур могут оказаться неблагоприятными. А если мойка уже имеет микротрещины или другие повреждения, температурный удар потенциально может усугубить ситуацию.

Реклама

Есть еще одна проблема — жир в трубах

Существует популярный совет, что кипяток якобы отлично очищает канализацию от жира. На самом деле, все не так просто.

Горячая вода может временно расплавить жир, находящийся у слива. Но дальше, когда вода движется по холодному участку трубы, жир может снова застыть и осесть на стенках.

Поэтому выливать кипяток в мойку специально для очистки труб — не лучшая идея.

Можно ли иногда сливать горячую воду в канализацию

Паниковать из-за одной кастрюли горячей воды не нужно. Разовый слив горячей воды не означает, что трубы непременно повредятся. Проблема, прежде всего, в регулярном повторении такого действия и температуре воды.

Реклама

Поэтому самая безопасная привычка простая: не лить каждый день кипяток прямо в слив, особенно если канализация пластиковая. Дайте воде немного остыть, при необходимости разбавьте ее и не используйте канализацию как место для утилизации жира.

Новости партнеров

Новости партнеров