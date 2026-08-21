Почему ни в коем случае нельзя хранить помидоры в холодильнике: ответ экспертов

Где нужно хранить помидоры / © Associated Press

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Помидоры часто кладут в холодильник, особенно если их купили много и хочется подольше сохранить свежесть. Однако для большинства спелых томатов низкая температура не является оптимальной. Холод может негативно отразиться на их текстуре, аромате и вкусе. Именно поэтому эксперты советуют не спешить переносить помидоры с кухонной поверхности в холодильник, если они еще не нуждаются в таком хранении.

Почему холод вредит помидорам

Помидоры — теплолюбивые плоды, и при низкой температуре у них происходят нежелательные изменения. В холодильнике, где температура обычно значительно ниже комнатной, могут повреждаться клеточные структуры плода.

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Поэтому после пребывания в холоде помидор нередко становится менее сочным, его мякоть теряет приятную упругость, а вкус кажется водянистым или менее насыщенным. Особенно заметна разница в спелых ароматных сортах, имеющих выраженный сладковатый вкус.

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Низкая температура также влияет на летучие ароматические соединения, благодаря которым помидор имеет характерный запах. Поэтому охлажденный томат может казаться менее ароматным даже после того, как его достали из холодильника.

Где лучше хранить помидоры

Спелые помидоры лучше держать при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Их лучше размещать так, чтобы плоды не лежали плотно друг на друге.

Если помидоры еще недозрелые, холодильник также не является лучшим местом для их созревания. При комнатной температуре они могут постепенно созревать, становиться ароматнее и приобретать характерный цвет.

Не стоит оставлять томаты у источников тепла — плиты, духовки или батареи. Чрезмерное тепло ускоряет созревание и может привести к быстрой порче.

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Можно ли все-таки положить помидоры в холодильник

Категорически утверждать, что помидоры в любых обстоятельствах нельзя охлаждать, неправильно. Если плод уже разрезан, его следует хранить в холодильнике в закрытом контейнере, чтобы снизить риск порчи и загрязнения.

Холодильник также может быть практичным решением, если спелые помидоры нужно сохранить еще на короткое время и они уже начинают портиться. В таком случае понижение температуры поможет замедлить процессы порчи, хотя вкусовые качества могут несколько ухудшиться.

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