Почему никогда не следует добавлять соль во время стирки и класть фольгу: никогда так не делайте

Как сохранить машинку

Реклама

Почему соль и фольга могут уничтожить вашу стиральную машину

В поисках идеальной чистоты белья и способов продлить жизнь стиральной машины хозяйки часто экспериментируют с народными лайфхаками. От соды до льда — интернет переполнен советами. Однако, некоторые из этих, на первый взгляд, невинных уловок могут нанести непоправимый вред вашей технике. Эксперты предостерегают от двух самых опасных ошибок, которые могут вывести из строя даже самую современную стиральную машину.

Фольга в барабане

Одним из популярных, но очень сомнительных лайфхаков является использование алюминиевой фольги во время стирки. Некоторые верят, что фольга может бороться с накипью или даже усиливать действие стирального порошка.

«Однажды я попыталась положить в барабан стиралки фольгу, надеясь, что это поможет от накипи», — рассказывает эксперт. «В результате фольга превратилась в крошку, и серебристый мусор был везде: на белье, на дверце, в фильтре. Это не только не принесло пользы, но и портит фильтр и ткани, оставляя на них мелкие металлические частицы.

Реклама

Почему это опасно делать:

Мелкие кусочки фольги могут легко забить фильтр стиральной машины, что приведет к нарушению слива воды и потенциальным поломкам.

Металлические крошки могут поцарапать или повредить щекотливые ткани, а также оставлять на них неэстетические следы.

Теоретически, мелкие частицы могут попасть в другие механизмы машины, вызвав их износ или заклинивание.

Пищевая соль во время стирки

Еще одним распространенным мифом является добавление пищевой соли (натрия хлорида) в барабан стиральной машины с целью смягчения воды и защиты ТЭНа от накипи. На первый взгляд это кажется логичным, ведь соль действительно может взаимодействовать с некоторыми минералами.

На самом деле соль разъедает металл и забивает систему «. Это ключевой момент, который часто игнорируют поклонники этого метода.

Почему пищевая соль опасна для стиральной машины:

Реклама

Стиральная машина содержит множество металлических компонентов (барабан, ТЭН, шланги, патрубки, внутренние крепления). Натрий хлорид (поваренная соль) в водном растворе является сильным электролитом, значительно ускоряющим коррозию металла. Это может привести к разрушению важных деталей, образованию протечек и сокращению срока службы техники.

Растворенная соль может оседать и кристаллизоваться в узких патрубках, клапанах и сливной системе, создавая засор. Это особенно вероятно, если соль не полностью растворяется или используется в больших количествах.

Накипь образуется из солей кальция и магния. Для борьбы с ним нужны специальные вещества, связывающие эти ионы. Пищевая соль не обладает такими свойствами в концентрациях, безопасных для машины, и не может заменить специальные средства для смягчения воды или декальцинации.

Хотя некоторые источники упоминают использование соли для закрепления цвета, это может быть опасным для стиральной машины, особенно для деликатных тканей, которые не предназначены для контакта с солевыми растворами.

Как правильно ухаживать за стиральной машиной: советы экспертов

Вместо опасных экспериментов экпсерты советуют использовать проверенные и безопасные методы для чистки стиральной машины и обеспечения ее долговечности, а именно:

1. Чистка стиральной машины с помощью таблеток для посудомойки. Этот метод является одним из самых эффективных для очищения барабана, патрубков и других внутренних частей машины от жира, остатков моющих средств и неприятных запахов.

Две таблетки для посудомоечки поместите прямо в пустой барабан стиральной машины.

Выберите режим стирки с температурой 50°C или выше (например, «Хлопок 60°C» или «Интенсивная стирка»). Запустите цикл без белья.

Таблетки для посудомойки содержат мощные моющие и обезжиривающие компоненты, которые отлично справляются с налетом, жиром и бактериями, оставляя машину «как новенькую «.

2. Использование кальцинированной соды и мыла. Эта комбинация является традиционным и безопасным средством для очистки и смягчения воды.

Реклама

Кальцинированная сода отличается от пищевой (питьевой) соды (гидрокарбоната натрия) более высокой щелочностью и эффективностью смягчения воды и удаления жира. Ее можно добавлять вместе со стиральным средством в отсек для порошка согласно инструкции.

Хозяйственное мыло (в виде стружки или жидкого концентрата) также является отличным средством для усиления стирки и очистки.

3. Соль для посудомоечных машин (специальная). Важно различать пищевую соль и специальную соль для посудомоечных машин. Последняя представляет собой высокоочищенный хлорид натрия, который используется в ионообменниках посудомоечек для регенерации смолы, отвечающей за смягчение воды. Эта соль не разъедает металл и предназначена именно для систем, где требуется смягчение воды.

Хотя основное предназначение такой соли — посудомоечные машины, некоторые эксперты допускают ее использование для очистки стиральных машин от накипи, но только если она помещена в носки или специальные мешочки для предотвращения непосредственного контакта с металлическими частями и равномерного растворения. Однако для стиральных машин существуют более специализированные и безопасные средства.

Итак, чтобы ваша стиральная машина служила долго и надежно, избегайте непроверенных народных методов с использованием фольги и пищевой соли. Вместо риска повредить дорогостоящую технику, отдавайте предпочтение проверенным средствам, таким как таблетки для чистящей посудомойки, кальцинированная сода для смягчения воды и качественные стиральные порошки. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вашу стиральную машину в идеальном состоянии и обеспечить безупречную чистоту вашего белья на протяжении многих лет.