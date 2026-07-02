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Почему ни в коем случае нельзя оставлять грязную посуду на ночь: эти приметы не следует игнорировать
Чистый дом создает комфортную атмосферу, а она в свою очередь положительно влияет на настроение, отношения и повседневную жизнь всей семьи.
Наши предки верили, что порядок в доме оказывает непосредственное влияние на благосостояние, здоровье и семейное счастье. Особое значение они придавали кухне, ведь именно ее считали сердцем дома. Именно поэтому существовала примета: никогда не оставлять грязную посуду в мойке до утра. Хотя сегодня многие относятся к народным поверьям с улыбкой, интересно, что некоторые из них имеют и вполне практическое объяснение. Рассказываем, почему наши бабушки старались всегда мыть тарелки и кастрюли вечером.
Почему не стоит оставлять грязную посуду на ночь: народные приметы
Грязная посуда притягивает бедность. В народе верили, что оставленные на ночь немытые тарелки, чашки или кастрюли могут отпугивать достаток. Считалось, что беспорядок на кухне символизирует неуважение к собственному дому, поэтому деньги и удача могут надолго покинуть семью. Именно поэтому хозяйки всегда завершали день чистой кухней.
В доме могут участиться ссоры. Существовало поверье, что грязная посуда накапливает отрицательную энергию. Если оставлять ее на ночь регулярно, между членами семьи могут возникать мелкие конфликты, недоразумения и обиды. Наши предки были уверены, что чистота помогает поддерживать гармонию и покой в семье.
Считается, что это оскорбляет домового. По украинским народным верованиям, в каждом доме живет домовой — хороший дух, который охраняет жилье и помогает хозяевам. Если кухня остается грязной, домовой вроде бы может обидеться. Тогда, по приметам, в доме чаще ломаются вещи, теряются мелочи или начинают случаться другие неприятности.
Беспорядки могут задерживать хорошие изменения. В народе также говорили, что старая грязь не дает места новой энергии. Если регулярно откладывать уборку на потом, то в жизни могут задерживаться важные изменения, новые возможности или приятные события. Поэтому вечернее наведение порядка считалось символическим завершением дня и подготовкой к новому.
Есть и вполне логичные причины. Даже если не верить в приметы, оставлять грязную посуду до утра не стоит с практической точки зрения. На остатках пищи уже через несколько часов начинают активно размножаться бактерии. Кроме того, появляется неприятный запах, остатки пищи привлекают мух, тараканов и других насекомых, засохший жир и остатки продуктов значительно труднее отмыть, на кухне быстрее образуются плесень и микроорганизмы. Особенно это актуально летом, когда из-за высокой температуры бактерии размножаются гораздо быстрее.