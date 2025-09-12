Почему нужно хранить в тайне имя, полученное во время крещения

Крещение ребенка / © Pixabay

Некоторые специально просят священников дать другое имя ребенку во время крещения, чтобы оно осталось тайным и неизвестным для общества, чтобы ребенка не смогли сглазить или навлечь на него неприятности.

О том, правильно ли это объяснил священник УПЦ Владимир.

«Некоторые придумали, что нельзя говорить имя, которое тебе дали во время крещения, потому что кто-то поставит за тебя свечу за упокой. Можно говорить только о том имени, что в свидетельстве. Но вы должны понимать, что такого не может быть, потому что Господь знает, кто жив, а кто мертв. Если человек хочет сделать что-то плохое, он это сделает с любым именем», — сказал он.

Поэтому считать, что имя, данное во время крещения, тайным — это неправильно. Ведь для духовно-церковной жизни имеет значение только то имя человека, которое было дано ему во время крещения, с которым он духовно родился для другой, вечной жизни.

Церковь считает, что христианин должен полагаться на Бога, а не избегать проблем, поэтому рекомендует называть церковное имя в молитвах и в церковных документах, чтобы избежать путаницы.

