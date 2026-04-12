Почему нужно обязательно пить газировку: новое исследование ученых

Во время интенсивной умственной работы многие привыкли поддерживать себя кофе или энергетиками. Однако новые исследования показывают: обычная газировка может стать неожиданной альтернативой для поддержания концентрации. И самое интересное — ее эффект связан не с кофеином или сахаром, а с особенностями воздействия на мозг. Об этом пишет сайт klopotenko.com.

Как проводили исследования

Ученые из японского Университета Цукубы решили проверить, влияет ли газировка на умственную усталость. В исследовании приняли участие 15 человек, регулярно играющих в компьютерные игры.

Участники проходили две сессии продолжительностью три часа: в одной они пили обычную воду, в другой — газировку. К тому же, порядок был случайным, а сами участники не знали, какую воду получают.

В эксперименте оценивали скорость реакции, уровень усталости, внимательность и даже изменения размера зрачков — показателя активности мозга.

Что показали результаты эксперимента

Когда участники употребляли обычную воду, со временем появлялись признаки усталости: снижалась концентрация, реакция становилась медленнее, точность ответов ухудшалась.

В то же время при употреблении газировки эти изменения почти не проявлялись. Участники дольше сохраняли внимательность, меньше ошибались и испытывали меньшую усталость даже в конце длительной нагрузки.

Интересно, что они также отмечали большее удовольствие от процесса, что может свидетельствовать о лучшем контроле внимания и эмоций.

Почему газировка имеет такой эффект

Ученые объясняют этот феномен действием углекислого газа (CO₂). Во время питья газировки он раздражает рецепторы в полости рта и горле. Этот сигнал передается в мозг и активирует участки, ответственные за концентрацию, принятие решений и самоконтроль.

Фактически это создает эффект легкой перезагрузки, который помогает дольше оставаться сосредоточенным.

Дополнительные исследования также показывают, что газировка может улучшать кровообращение в зонах мозга, связанных с когнитивными функциями.

Стоит ли заменить энергетики газировкой

Хотя результаты выглядят многообещающе, ученые отмечают: газировка — это не волшебное средство. Однако она имеет важное преимущество — отсутствие сахара и кофеина.

Это делает ее более безопасной альтернативой для тех, кто хочет поддерживать производительность без вреда для здоровья.