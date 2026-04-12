Почему нужно обязательно пить газировку: новое исследование ученых

Газировка может стать простым способом поддержать концентрацию во время длительной умственной деятельности.

Какая польза газированной воды для работы мозга

Во время интенсивной умственной работы многие привыкли поддерживать себя кофе или энергетиками. Однако новые исследования показывают: обычная газировка может стать неожиданной альтернативой для поддержания концентрации. И самое интересное — ее эффект связан не с кофеином или сахаром, а с особенностями воздействия на мозг. Об этом пишет сайт klopotenko.com.

Как проводили исследования

Ученые из японского Университета Цукубы решили проверить, влияет ли газировка на умственную усталость. В исследовании приняли участие 15 человек, регулярно играющих в компьютерные игры.

Участники проходили две сессии продолжительностью три часа: в одной они пили обычную воду, в другой — газировку. К тому же, порядок был случайным, а сами участники не знали, какую воду получают.

В эксперименте оценивали скорость реакции, уровень усталости, внимательность и даже изменения размера зрачков — показателя активности мозга.

Что показали результаты эксперимента

Когда участники употребляли обычную воду, со временем появлялись признаки усталости: снижалась концентрация, реакция становилась медленнее, точность ответов ухудшалась.

В то же время при употреблении газировки эти изменения почти не проявлялись. Участники дольше сохраняли внимательность, меньше ошибались и испытывали меньшую усталость даже в конце длительной нагрузки.

Интересно, что они также отмечали большее удовольствие от процесса, что может свидетельствовать о лучшем контроле внимания и эмоций.

Почему газировка имеет такой эффект

Ученые объясняют этот феномен действием углекислого газа (CO₂). Во время питья газировки он раздражает рецепторы в полости рта и горле. Этот сигнал передается в мозг и активирует участки, ответственные за концентрацию, принятие решений и самоконтроль.

Фактически это создает эффект легкой перезагрузки, который помогает дольше оставаться сосредоточенным.

Дополнительные исследования также показывают, что газировка может улучшать кровообращение в зонах мозга, связанных с когнитивными функциями.

Стоит ли заменить энергетики газировкой

Хотя результаты выглядят многообещающе, ученые отмечают: газировка — это не волшебное средство. Однако она имеет важное преимущество — отсутствие сахара и кофеина.

Это делает ее более безопасной альтернативой для тех, кто хочет поддерживать производительность без вреда для здоровья.

