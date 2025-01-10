Почему нужно оставлять дверцу микроволновки открытой: это должен знать каждый

Многие закрывают дверцу микроволновки сразу после ее использования, но этого делать нельзя, и вот почему.

Рассказываем о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть, если не оставлять дверцу микроволновки открытой.

Почему нельзя закрывать дверцу микроволновки

Неприятный запах и образование плесени – это одна из главных проблем, связанных с закрыванием дверцы. После использования прибора внутри могут оставаться влага и остатки еды. Если оставить дверцу микроволновой печи закрытой, влага не будет испаряться, это создаст идеальную среду для развития плесени и неприятного запаха.

– это одна из главных проблем, связанных с закрыванием дверцы. После использования прибора внутри могут оставаться влага и остатки еды. Если оставить дверцу микроволновой печи закрытой, влага не будет испаряться, это создаст идеальную среду для развития плесени и неприятного запаха. Повреждение уплотнительной прокладки. Если закрыть дверцу микроволновки сразу после использования, уплотнительная прокладка чрезмерно сожмется. А это приведет к ее повреждению, при следующем использовании прибора прокладка просто будет протекать.

Если закрыть дверцу микроволновки сразу после использования, уплотнительная прокладка чрезмерно сожмется. А это приведет к ее повреждению, при следующем использовании прибора прокладка просто будет протекать. Увеличенное потребление электроэнергии. Микроволновка с закрытой дверцей находится в режиме ожидания, а это означает, что прибор продолжает потреблять электроэнергию. Это может повлиять на значительное увеличение счета за свет.

Как избавиться от неприятных запахов в микроволновке

Если так произошло и в микроволновке появился неприятный запах, эти простые способы помогут быстро его избавиться.

Зубная паста. Надо нанести средство на внутреннюю поверхность прибора и подождать 3 минуты, затем осторожно протереть влажной губкой.

Надо нанести средство на внутреннюю поверхность прибора и подождать 3 минуты, затем осторожно протереть влажной губкой. Раствор уксуса. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:4 и протрите прибор внутри. Таким образом вы не только убьете неприятный запах, но и избавитесь от вредных бактерий, которые являются его причиной.

Смешайте уксус с водой в пропорции 1:4 и протрите прибор внутри. Таким образом вы не только убьете неприятный запах, но и избавитесь от вредных бактерий, которые являются его причиной. Лимонная смесь. Смешайте уксус, воду и лимонный сок в глубокой емкости. Поставьте эту смесь в микроволновку и включите прибор на полную мощность на 2 минуты. Затем протрите конденсат внутри влажной тканью. Так вы надолго избавитесь от неприятного запаха в микроволновой печи.

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