Почему нужно варить "ленивый" студень из курицы или свинины: полтора часа и блюдо готово

Готовим "ленивый" студень — вкусный и не надо пол дня стоять у плиты
Многие хозяйки не берутся за приготовление студня, потому что сам процесс обычно занимает весь день.
Делимся рецептом быстрого, "ленивого" студня, который с минимальными усилиями позволит получить вкусное мясное блюдо.
"Ленивый" студень можно приготовить из курицы и свинины, он прекрасно готовится на плите и в мультиварке.
Рецепт студня с курицы на плите
Для его приготовления вам понадобится куриное бедро и немного овощей.
Ингредиенты
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куриное бедро – 1 шт.,
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морковь – 1 шт.,
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лук – 0,5 шт.,
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черный перец (горошком) – 5-8 зернышек,
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лавровый лист – 3-5 штук,
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соль – по вкусу,
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чеснок – 4-5 зубчика,
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желатин – 20 г,
Приготовление:
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Куриное бедро уложите в кастрюлю, залейте примерно литром воды и доведите до кипения.
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Подготовьте овощи – нарежьте большими кусками лук и морковь, 4 зубчика чеснока разрежьте пополам.
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Снимите пену, когда закипит мясо, и положите в воду овощи и специи.
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Варите мясо с закрытой крышкой на медленном огне примерно полтора часа.
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Желатин насыпьте в стакан холодной воды и оставьте разбухать.
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Когда мясо доварится, достаньте его, остудите, разделите мясо.
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Бульон процедите и вылейте обратно в кастрюлю вместе с замоченным желатином. После поставьте на огонь и нагрейте до растворения желатина. Посолите бульон. Добавьте 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока.
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Мясо разложите по тарелкам и залейте бульоном. Остудите, поместите в холодильник до застывания.
Рецепт "ленивого" студня из свинины в мультиварке
Ингредиенты для приготовления "ленивого" студня:
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свинина — около 1 500 граммов мяса, лучше всего 2 рулька и кусок мяса без кости, можно взять шею или окорок,
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морковь – 1 шт.,
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луковицы – 2 средние,
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перец горошинами – 10 шт.,
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лавровый лист – 5-8 шт.,
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чеснок – 3-5 зубчиков,
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желатин – 25 г,
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соль – 2 чайные ложки
Приготовление:
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Кладем в мультиварки рульку и мясо, заливаем до отметки четыре литра.
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Разрезаем морковь пополам, лук – на четверо.
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Добавляем в мультиварку морковь с луком, перец и лавровый лист. Соль пока не даем.
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В зависимости от модели мультиварки включаем режим "скороварка", "медленная варка" или "под давлением".
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После звукового сигнала о готовности дадим мультиварке самостоятельно сбросить давление, чтобы бульон не выкипел.
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Мясо вынимаем, в бульон добавляем чеснок и закрываем крышку, чтобы он настоял.
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Замачиваем желатин на полчаса. Делать это следует по инструкции на упаковке, общая рекомендация – 25 граммов на один стакан воды.
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Мясо разрезаем на мелкие кусочки и раскладываем в тарелки или формы.
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Бульон процеживаем, убираем чеснок и лук. Морковь можно нарезать мелко и положить на дно тарелок.
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Вливаем желатин в бульон, добавляем соль, хорошо размешиваем и разливаем горячим в формы.
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Когда бульон остынет, ставим студень в холодильник.
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