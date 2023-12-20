Почему нужно варить "ленивый" студень из курицы или свинины: полтора часа и блюдо готово

Готовим "ленивый" студень — вкусный и не надо пол дня стоять у плиты

Многие хозяйки не берутся за приготовление студня, потому что сам процесс обычно занимает весь день.

Делимся рецептом быстрого, "ленивого" студня, который с минимальными усилиями позволит получить вкусное мясное блюдо.

"Ленивый" студень можно приготовить из курицы и свинины, он прекрасно готовится на плите и в мультиварке.

Рецепт студня с курицы на плите

Для его приготовления вам понадобится куриное бедро и немного овощей.

Ингредиенты

куриное бедро – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

лук – 0,5 шт.,

черный перец (горошком) – 5-8 зернышек,

лавровый лист – 3-5 штук,

соль – по вкусу,

чеснок – 4-5 зубчика,

желатин – 20 г,

Приготовление:

Куриное бедро уложите в кастрюлю, залейте примерно литром воды и доведите до кипения.

Подготовьте овощи – нарежьте большими кусками лук и морковь, 4 зубчика чеснока разрежьте пополам.

Снимите пену, когда закипит мясо, и положите в воду овощи и специи.

Варите мясо с закрытой крышкой на медленном огне примерно полтора часа.

Желатин насыпьте в стакан холодной воды и оставьте разбухать.

Когда мясо доварится, достаньте его, остудите, разделите мясо.

Бульон процедите и вылейте обратно в кастрюлю вместе с замоченным желатином. После поставьте на огонь и нагрейте до растворения желатина. Посолите бульон. Добавьте 2 зубчика пропущенного через пресс чеснока.

Мясо разложите по тарелкам и залейте бульоном. Остудите, поместите в холодильник до застывания.

Рецепт "ленивого" студня из свинины в мультиварке

Ингредиенты для приготовления "ленивого" студня:

свинина — около 1 500 граммов мяса, лучше всего 2 рулька и кусок мяса без кости, можно взять шею или окорок,

морковь – 1 шт.,

луковицы – 2 средние,

перец горошинами – 10 шт.,

лавровый лист – 5-8 шт.,

чеснок – 3-5 зубчиков,

желатин – 25 г,

соль – 2 чайные ложки

Приготовление:

Кладем в мультиварки рульку и мясо, заливаем до отметки четыре литра.

Разрезаем морковь пополам, лук – на четверо.

Добавляем в мультиварку морковь с луком, перец и лавровый лист. Соль пока не даем.

В зависимости от модели мультиварки включаем режим "скороварка", "медленная варка" или "под давлением".

После звукового сигнала о готовности дадим мультиварке самостоятельно сбросить давление, чтобы бульон не выкипел.

Мясо вынимаем, в бульон добавляем чеснок и закрываем крышку, чтобы он настоял.

Замачиваем желатин на полчаса. Делать это следует по инструкции на упаковке, общая рекомендация – 25 граммов на один стакан воды.

Мясо разрезаем на мелкие кусочки и раскладываем в тарелки или формы.

Бульон процеживаем, убираем чеснок и лук. Морковь можно нарезать мелко и положить на дно тарелок.

Вливаем желатин в бульон, добавляем соль, хорошо размешиваем и разливаем горячим в формы.

Когда бульон остынет, ставим студень в холодильник.

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