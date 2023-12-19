Почему нужно выбирать сатиновое постельное белье: оно не мнется, роскошное и недорогое

Сатиновая постель значительно дешевле шелковой, а выглядит так же роскошно, не требует специального ухода и не надо гладить.

Сатиновая постель отличается от другой уникальным ткацким методом. Для этого способа используют два вида нитей из высококачественной хлопковой пряжи, одна из которых тоньше другой. В этом переплетении нитей тонкая оборачивает более толстую, за счет чего достигается блеск на лицевой стороне постельного белья. А оборотная сторона ткани остается матовой. Этот способ переплетения нитей придает сатиновому белью незаурядную роскошь и совершенную красоту. Рассказываем, почему лучшим выбором для постельного белья станет именно сатиновая ткань.

Какие преимущества сатинового постельного белья

Перед тем, как выбирать сатиновую постель, нужно знать обо всех ее преимуществах и учесть недостатки. Производители сатина подчеркивают, что эта ткань отличается практичностью и идеальным видом, поскольку она практически не мнется. Поэтому сатиновую постель не нужно гладить. Такое постельное белье хорошо удерживает тепло, но при этом позволяет телу дышать, потому что изготовлено из натуральной хлопковой пряжи.

Что касается недостатков, то он один и несущественен. Сатиновая постель может быть скользкой, так как имеет шелковистую текстуру. Но в этом также ее преимущество, она выглядит роскошно и дорого. А стоит не так дорого, как шелковая постель, и гораздо практичнее, потому что не мнется и не требует специального ухода.

Как ухаживать за сатиновой постелью

Чтобы сатиновая постель оставалась безупречной и долго вам прослужила, за ней нужно правильно ухаживать. Стирать сатиновую ткань лучше при температуре 40-60 градусов, так она будет дольше служить и не будет терять своего цвета. При этом крайне важно избегать стиральных средств, содержащих отбеливающие составляющие. Они могут повредить структуру ткани, поэтому быстро появятся дырки.

Перед тем, как стирать сатиновое постельное белье, его нужно вывернуть. Не следует стирать постель с синтетическими материалами, тогда она будет дольше сохранять свое качество и красоту.

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