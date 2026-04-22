Почему обезьяны едят землю: ответ ученых удивляет

Туристы заставили обезьян есть землю / © unsplash.com

Реклама

В Гибралтаре ученые зафиксировали необычное поведение местных обезьян, регулярно едящих землю. Как выяснилось, это связано с влиянием туристов и их едой.

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports, передает Gizmodo.

Специалисты доказали, что такое поведение — своеобразная адаптация животных к жизни рядом с людьми. Вероятно, макаки употребляют почву, чтобы облегчить проблемы с желудком после употребления «вредной» пищи, получаемой от туристов.

Реклама

Ученые встретили это явление во время наблюдения за популяцией берберийских макак (Macaca sylvanus) в рамках длительного исследования. Выяснилось, что чем больше обезьяны контактируют с людьми, тем чаще они едят землю.

«Это демонстрирует способность приматов адаптироваться к среде, которая активно сменяется человеком», — объяснил один из авторов исследования, антрополог Кембриджского университета Сильвен Лемуан.

В Гибралтаре проживает около 200-300 макак — это единственная дикая популяция обезьян в Европе. Хотя местные власти снабжают их фруктами и овощами, значительную часть рациона животные получают от туристов — добровольно или просто воруют еду.

Именно это и явилось ключевым фактором. Исследователи неоднократно фиксировали, что макаки начинают есть землю сразу после того, как съели сладости или другую пищу от людей. В то же время в группах, почти не контактирующих с туристами, такое поведение наблюдается значительно реже или отсутствует вовсе.

Реклама

Остальные гипотезы не подтвердились

Ученые не обнаружили связи между поеданием почвы и беременностью самок, например.

По мнению ученых, основная причина — проблемы с пищеварением. Вредная пища с большим количеством сахара и жиров, а также молочные продукты (например, мороженое) могут оказывать негативное влияние на кишечник животных. Употребление почвы, вероятно, помогает снизить эти последствия.

В то же время исследование подчеркивает, насколько гибко животные способны приспосабливаться к жизни рядом с людьми. В некоторых случаях такое поведение даже формируется как часть «культуры» внутри отдельных групп обезьян, например, разные стаи предпочитают разные типы почвы.

Ученые отмечают, что результаты исследования подтверждают необходимость более строгого соблюдения запрета на кормление диких животных.