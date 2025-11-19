Почему обработку против тли нужно делать именно сейчас: где зимуют вредители

Тля

Оберегать сад от тли нужно еще до того, как он появится. Ведь если не позаботиться о профилактических мерах раньше времени, это небольшое насекомое-вредитель способно превратить лето садоводов в настоящий кошмар, повлекшие массовое повреждение растений.

Чтобы избежать неконтролируемого и массового заселения побегов плодово-ягодных культур в следующем году, чрезвычайно важно понимать, где именно тля проводит свою зимовку, и уже сейчас предпринять все необходимые шаги, чтобы разрушить ее скрытые тайники и кладки яиц.

Где зимует тля

Зимует тля прямо на коре плодовых деревьев и кустов. Больше этих вредителей можно найти на прикорневой поросли, а также на молодых вертикальных побегах, которые называют волчками.

Место зимовки выбирается ею инстинктивно, поскольку весной ее новому поколению понадобится доступный источник питательного сока, а молодые, нежные побеги подходят для этого идеально. Зато старая, грубая кора для откладывания яиц не годится.

Именно поэтому поросль и волчки являются потенциальными питомниками вредителя и должны быть вырезаны под корень и сожжены. Также следует внимательно осмотреть искривленные верхушки прошлогодних приростов — это явный признак повреждения тлей, и она часто зимует именно в этих местах.

Зимуют оплодотворенные яица тли черного цвета, которые очень мелкие — размером всего 0.5 мм. Поэтому разглядеть их на коричневой или черной коре невооруженным глазом не так уж просто. Однако задача упрощается благодаря тому, что яйца обычно собраны в целые колонии, которые выглядят как небольшой налет сажи, расположенный у основания почек.

Гибельный союз: тля и муравьи

Но в тли есть могущественные союзники, которые играют большую роль в ее выживании, — это муравьи. Эти трудолюбивые насекомые не просто «доят» тлю летом, собирая ее сладкие выделения, но и всячески оберегают ее от природных хищников.

Осенью они создают для самок тли настоящую «службу безопасности», надежно защищая их, пока те откладывают свои яйца на ветках. Весной же муравьи первыми найдут вылупившиеся молодые колонии и снова начнут их «пасти» и ухаживать. т

Поэтому если вы видите муравейники рядом с плодовыми деревьями или кустарниками, их нужно немедленно ликвидировать или убрать. это сверхважный шаг, чтобы разорвать этот губительный симбиотический союз. Ясно, что срезанные ветки и поросль, где могут быть яйца тли, нужно обязательно сжечь. если оставить их лежать до весны, тля снова начнет свой жизненный цикл.

А как же почва? Хотя яйца тли, хозяйничающей на ветках, в земле действительно не зимуют, это отнюдь не означает, что приствольный круг не надо трогать. Совершенно наоборот: верхний слой почвы скрывает других опасных врагов, которые готовятся к весне. Это куколки пильщиков, гусеница плодожерок, долгоносики и множество других вредителей сада.

Чтобы предотвратить массовое нашествие тли и других вредителей, необходимо провести ряд осенних работ.

Комплекс мер по предотвращению нашествия тли

Перекапывание приствольного круга следует проводить поздней осенью, с наступлением первых стойких заморозков. Главное правило — копать, не разбивая комья земли. так вредители окажутся на поверхности и будут уничтожены морозом и птицами.

Прикорневую поросль и волчки нужно вырезать под корень. Также необходимо обрезать искривленные верхушки прошлогодних приростов, где может зимовать тля. Все срезанные ветки и поросль нужно сжечь, если они долежат до весны, тля снова начнет свой цикл.