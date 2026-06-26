Почему обычная чистка зубов может убить собаку: ветеринары бьют тревогу

Собака / © unsplash.com

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Плановая чистка зубов, банальный рентген или стандартная операция — процедуры, которые тысячи владельцев собак считают вполне безопасными. Однако оказалось, что при обычных хирургических вмешательствах у каждого пятого животного артериальное давление падает до критически низкого уровня.

Об этом пишет Earth.com.

Кто в зоне самого высокого риска

Исследователи ветеринарной клиники в Бельгии проанализировали 390 случаев анестезии. Они искали закономерности, провоцирующие опасное состояние животных. Клинический срок этой угрозы — гипотония. Под общим наркозом это означает, что среднее давление, толкающее кровь по организму, падает до отметки 60 или ниже и держится не менее 15 минут.

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«Гипотония часто встречается у собак под наркозом, и некоторые из самых серьезных рисков хирургическая бригада может и должна учитывать еще при планировании операции», — отмечает исследовательница.

По данным ученых, у людей подобные риски давно изучены: низкое давление гарантированно приводит к повреждению органов. Теперь очередь дошла и до домашних любимцев.

Результаты анализа оказались неожиданными для многих владельцев. Наиболее уязвимыми к наркозу являются щенки в возрасте до 12 месяцев. Вероятность развития гипотонии у них втрое выше, чем у взрослых собак. Ветеринары связывают это с незрелостью сердечно-сосудистой системы, которая в первые месяцы жизни реагирует на препараты совсем по-другому.

Кроме возраста, критическим фактором является размер тела. Чем меньше и легче вес собаки, тем выше вероятность осложнений. Каждые дополнительные несколько кг веса добавляют животному сохранности на операционном столе, тогда как крохотные породы вроде чихуахуа оказываются под неизменным прицелом угрозы.

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Вид операции также играет ключевую роль. У собак, которым проводили операции на брюшной полости, риск критического падения давления возрастает более чем в пять раз. Такие процедуры нарушают водно-электролитный баланс из-за кровопотери или накопления жидкости в кишечнике.

К тому же против животных играет время. Каждая дополнительная минута, проведённая под анестезией, повышает вероятность гипотонии примерно на один процент. Во время длительных операций этот риск накапливается, а само животное теряет тепло, что только усугубляет ситуацию.

Как ветеринары могут снизить риски

Исследование ясно продемонстрировало, что правильный выбор метода обезболивания спасает жизнь. Наиболее эффективным инструментом оказалась регионарная анестезия — эпидуральная блокада или отключение нервов в конкретной зоне. У животных, применявших этот метод, риск ухудшения состояния снижался в четыре раза.

«Блокировка болевых сигналов до того, как они достигнут мозга, означает, что собаке нужно гораздо меньше анестезирующего газа для поддержания сна. А именно этот газ удручает работу сердца и расслабляет кровеносные сосуды», — объясняют авторы исследования.

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Также существенно помогает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), снижающий риск осложнений вдвое. Теперь, имея полный список рисков, ветеринары всего мира получают реальный рычаг для спасения четырехлапых пациентов во время сложных операций. Владельцам животных советуют обязательно обсуждать с врачом методы анестезии перед каким-либо вмешательством.

Напомним, ранее мы сообщали, почему собаки часто виляют хвостом, тогда как кошки делают это гораздо реже.

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