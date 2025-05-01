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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Почему одиночество иногда лучше любых отношений и делает человека счастливым

Мы привыкли думать, что одиночество — это плохо, но психологи и ученые уверяют, что оно бывает полезным и даже необходимым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза одиночества

Какая польза одиночества / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, почему людям не следует бояться оставаться наедине с собой, и какие выгоды можно извлечь из отсутствия отношений и активной социальной жизни.

Какую выгоду можно получить от одиночества: объяснение психологов

  • Дружба — это иллюзия необходимости. Согласно мировой статистике, у 40% людей на планете нет друзей. Если вам кажется, что у всех вокруг активная социальная жизнь, знайте, это не совсем правда. И большинство из тех, кто не имеет друзей, не считают это проблемой.

  • Сохранение собственного ресурса. Психологи подчеркивают, что те люди, которые не имеют активных социальных связей, более ресурсны, поскольку друзья или партнеры могут истощать. Итак, если у вас нет активного общения, стоит наслаждаться этим и использовать это время для восстановления своих сил и энергии.

  • Услышать себя настоящего. Чтобы не терять собственную индивидуальность, иногда стоит некоторое время побыть одному. Такое уединение помогает вернуть связь с собой, услышать свои желания и начать их реализовывать.

  • Пережить возрастной кризис. Ученые говорят, что есть три возрастных периода, в которые одиночество чувствуется особенно остро — 25-30, 50-55 и 80 лет. В эти мгновения нужно понимать, что временное одиночество — это лучший вариант для того, чтобы переосмыслить свою жизнь. Психологи рекомендуют в этот период направить усилия на свое восстановление и развитие, а в более взрослом возрасте — на отдых. А не тратить время на отношения, которые не приносят пользы.

  • Достичь личных целей. Исследования ученых подтверждают, что одиночество оказывает положительное влияние на креативность и продуктивность. Если вы хотите претворить в жизнь какой-то масштабный замысел, то это лучшее время для того, чтобы сделать это. Снижение социальной активности или отсутствие отношений поможет сосредоточиться на осуществлении своей цели и добиться успеха быстрее.

  • Избежать бесперспективных отношений. Общение ради общения еще никого не сделало счастливым. Психологи говорят, что такие коммуникации или отношения вызывают стресс, истощают и снижают качество жизни.

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