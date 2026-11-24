Секрет долголетия

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Занятия музыкой, танцами, рисованием или регулярные походы в театры и музеи способны не только улучшить настроение, но и заметно повлиять на физическое и психическое здоровье человека.

Об этом сообщает Egészségkalauz.

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Как творчество плывет на работу мозга

Исследовательница из Университета Джонса Гопкинса и соавтор книги «Ваш мозг в искусстве» Сьюзен Магсамен объясняет, что творчество помогает преодолевать стресс, сохранять эмоциональное равновесие и улучшает самочувствие.

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Это подтвердило исследование в 2016 году. Его участники 45 минут занимались разными видами искусства, и в большинстве снизился уровень гормона стресса кортизола, постоянный избыток которого вредит здоровью. Причем результат не зависел от того, имели ли люди опыт в творчестве раньше.

Взаимодействие с искусством активизирует участки мозга, отвечающие за внимание, память и обработку эмоций, и помогает отвлечься от будничных забот. При этом разные виды творчества по-своему влияют на нервную систему. Музыка вызывает эмоции и воспоминания. Танцы совмещают физическое движение с чувством ритма. А рисование и рукоделие способствуют концентрации и развитию творческого мышления.

Почему оригиналы картин действуют сильнее копий

Ученые также выяснили, что просмотр картин вживую действует на человека иначе, чем рассматривание копий на экране или фото. В нидерландском музее Маурицгейс специалисты проверили, как мозг посетителей реагирует на известную работу Йоханнеса Вермеера «Девушка с жемчужной серьгой».

Оказалось, что оригинал вызывает гораздо более сильную эмоциональную реакцию и активность мозга, чем репродукция. Анализ движений глаз также показал, что взгляд зрителей снова и снова возвращался к глазам, лицу и серьгам девушки.

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Как походы в музеи и театры связаны с продолжительностью жизни

Ученые из Университетского колледжа Лондона 14 лет изучали данные почти 6700 человек старше 50 лет и их культурные привычки. Как говорится в медицинском журнале The BMJ, те, кто регулярно ходил в музеи, театры и на концерты, имели более низкий риск смерти, чем люди, которые вообще не посещали культурные мероприятия.

Однако ученые подчеркивают, что это исследование лишь показывает связь, но не доказывает, что именно выставки или спектакли продлевают жизнь. На это также оказывают влияние образ жизни, общение с другими людьми и психическое здоровье.

Польза для разных возрастов и арттерапия

Творческие занятия полезны для людей всех возрастов. К примеру, у пожилых людей регулярные танцы улучшают координацию, а у пациентов с болезнью Паркинсона могут улучшать подвижность и настроение. Игра на музыкальных инструментах поддерживает умственные навыки, а совместное пение помогает бороться с одиночеством.

Детям и молодежи искусство помогает выражать собственные чувства и легче общаться со сверстниками, а также оказывает положительное влияние на их обучение и поведение.

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Отдельно специалисты выделяют арттерапию — индивидуальную или групповую работу с глиной, красками или карандашами. Такие занятия помогают справиться со страхами и внутренним напряжением. Главное преимущество этого метода в том, что человек может выразить сложные переживания без слов, а художественное мастерство при этом не имеет никакого значения.

Как интегрировать творчество в повседневную жизнь

Специалисты говорят, что четких правил продолжительности творческого отдыха нет. Даже полчаса вечером по раскраске, вязанию, любимой музыке или танцам дома способны улучшить самочувствие. Главное — получать от этого удовольствие, а не воспринимать как очередную обязанность.

В то же время, врачи напоминают, что искусство не заменит полноценного лечения, но станет хорошим дополнением к здоровому образу жизни.

Напомним, секрет долгой и здоровой жизни кроется не в абонементе в тренажерный зал, а в образе мышления, среде и одной простой привычке.

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