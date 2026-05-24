Многие замечали странную закономерность: одни в 60 лет остаются молодыми и энергичными, а другие уже после 40 имеют усталость, проблемы с кожей и слабое здоровье. И это даже тогда, когда они питаются примерно одинаково, имеют схожий образ жизни и не злоупотребляют вредными привычками. Ученые объясняют: скорость старения зависит не только от образа жизни. На этот процесс влияют генетика, уровень стресса, сон, гормоны и эмоциональное состояние человека.

Генетика играет гораздо большую роль, чем кажется. Специалисты отмечают, что примерно часть процессов старения закладывается на генетическом уровне. Именно наследственность влияет на скорость обновления клеток, состояние кожи, сосудов и работу внутренних органов. У некоторых людей организм дольше сохраняет способность восстанавливаться, поэтому они выглядят моложе своих лет. Однако генетика — не приговор. Даже при неблагоприятной наследственности образ жизни может значительно замедлить старение.

Хронический стресс буквально «изнашивает» организм. Ученые называют постоянный стресс одним из главных врагов молодости. Когда человек долго находится в напряжении, в организме повышается уровень кортизола гормона стресса. Это оказывает негативное влияние на кожу, сердце, сон и нервную систему. Именно поэтому люди, которые постоянно нервничают, часто выглядят старше даже нормального питания и ухода за собой.

Недостаточность сна также оказывает влияние на старение. Во время сна организм активно восстанавливается и обновляет клетки. Если человек регулярно недосыпает, процессы старения начинают ускоряться. Кожа становится тусклой, ухудшается память, снижается уровень энергии и быстрее накапливается усталость. Специалисты отмечают: даже самая дорогая косметика не компенсирует недостаток полноценного сна.