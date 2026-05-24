Почему одни стареют быстро, а другие — нет, даже если ведут одинаковый образ жизни
Причиной могут быть гормональные особенности, перенесенные болезни, уровень тревожности или экология и качество сна.
Многие замечали странную закономерность: одни в 60 лет остаются молодыми и энергичными, а другие уже после 40 имеют усталость, проблемы с кожей и слабое здоровье. И это даже тогда, когда они питаются примерно одинаково, имеют схожий образ жизни и не злоупотребляют вредными привычками. Ученые объясняют: скорость старения зависит не только от образа жизни. На этот процесс влияют генетика, уровень стресса, сон, гормоны и эмоциональное состояние человека.
Почему люди стареют по-разному
Генетика играет гораздо большую роль, чем кажется. Специалисты отмечают, что примерно часть процессов старения закладывается на генетическом уровне. Именно наследственность влияет на скорость обновления клеток, состояние кожи, сосудов и работу внутренних органов. У некоторых людей организм дольше сохраняет способность восстанавливаться, поэтому они выглядят моложе своих лет. Однако генетика — не приговор. Даже при неблагоприятной наследственности образ жизни может значительно замедлить старение.
Хронический стресс буквально «изнашивает» организм. Ученые называют постоянный стресс одним из главных врагов молодости. Когда человек долго находится в напряжении, в организме повышается уровень кортизола гормона стресса. Это оказывает негативное влияние на кожу, сердце, сон и нервную систему. Именно поэтому люди, которые постоянно нервничают, часто выглядят старше даже нормального питания и ухода за собой.
Недостаточность сна также оказывает влияние на старение. Во время сна организм активно восстанавливается и обновляет клетки. Если человек регулярно недосыпает, процессы старения начинают ускоряться. Кожа становится тусклой, ухудшается память, снижается уровень энергии и быстрее накапливается усталость. Специалисты отмечают: даже самая дорогая косметика не компенсирует недостаток полноценного сна.
Важную роль играет эмоциональное состояние. Исследования показывают, что люди, которые чаще испытывают радость, имеют хобби и поддерживают активное общение, стареют медленнее. Положительные эмоции помогают снижать уровень стресса и поддерживают нормальную работу нервной системы. Поэтому психологический комфорт и внутренняя гармония напрямую связаны с молодостью и долголетием.