Почему окрашивают деревья в синий цвет / © pexels.com

С первого взгляда это может показаться дизайнерской прихотью, но на самом деле за этим кроется практический смысл.

Садоводы окрашивают стволы деревьев в синий цвет не только ради декоративного эффекта. Это эффективный способ защиты деревьев от вредителей и солнечных ожогов.

Раньше стволы традиционно белили известью, но современные садовые смеси содержат пигменты, усиливающие защитный эффект.

Синий цвет отпугивает насекомых, особенно короедов и тля: для них такой оттенок неестественен и служит сигналом опасности.

Кроме того, краска отражает солнечные лучи, защищая кору от трещин во время резких колебаний температур. Особенно опасны такие перепады зимой и ранней весной, когда днем солнце прогревает ствол, а ночью мороз разрушает ткани дерева.

Синий пигмент выступает дополнительным барьером, снижая риск повреждений.

Некоторые садоводы также отмечают декоративный эффект: участок с окрашенными деревьями смотрится необычно и привлекает внимание.

Важно помнить, что следует использовать специальные садовые краски. Обычные строительные склады могут повредить дерево. Лучше всего подходят акриловые или водоэмульсионные краски с фунгицидами — они защищают не только от солнца, но и от грибковых заболеваний.

Интересно, что практика окрашивания стволов в разные цвета распространена и в других странах. В Азии, например, популярны красные и желтые оттенки.

В Украине же синий цвет в последние годы стал трендом садового ухода, сочетая защитные свойства и эстетику.

Некоторые агрономы считают, что это временная мода, но садоводы отмечают положительный эффект, и практика продолжает набирать популярность.

И хотя классической остается белая побелка, синий ствол дерева уверенно завоевывает место в современных садах, став символом нового подхода к уходу за деревьями.