Почему опасно выливать кипяток в раковину: что может произойти

Многие высыпают в раковину кипяток, чтобы почистить канализацию. Такой народный метод считается наиболее эффективным. Однако сантехники не рекомендуют этого делать, и вот почему.

Почему нельзя выливать в раковину кипяток: что произойдет с трубами

На самом деле, все зависит от материала, из которого изготовлены канализационные трубы. Если металлические трубы могут выдержать высокую температуру воды, то ПВХ материал со временем может повредиться.

Дело в том, что большинство труб и сифонов изготавливаются из поливинилхлорида – это полимер, который очень гибок, прочен, долговечен и устойчив к коррозии. Однако ПВХ имеет свои недостатки, трубы из такого материала под воздействием высокой температуры могут деформироваться и повредиться. Разрешенная температура для ПВХ-труб – +65 °C.

Если часто выливать кипяток в раковину, под которой стоят такие трубы, они могут стать мягкими и гибкими, деформироваться и трескаться в местах соединения. А в наши дни трубы из ПВХ стоят в большинстве домов, поэтому с горячей водой не стоит экспериментировать. Потому что придется тратиться на ремонт канализационной системы.

Если в вашем доме стоят канализационные трубы из стали, железа или меди, то кипяток можно сливать в раковину, никакого вреда для них не будет. Однако следует проверять соединение труб, так как на них могут быть резиновые или пластиковые элементы, на которые кипяток будет оказывать негативное влияние.

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