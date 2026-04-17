Сантехники не рекомендуют выливать кипяток в раковину

Многие даже не догадываются, что привычка выливать кипяток непосредственно в раковину на кухне может быть потенциально опасной. В современных жилищах большинство канализационных систем изготовлено из пластиковых труб, которые не способны выдерживать экстремальные температуры.

Несоблюдение правил использования может привести к серьезным проблемам с водоотведением.

Кипяток может привести к размягчению и провисанию труб или даже к их разрыву, если клей расплавится или деформируются трубы.

Кроме того, если использовать кипяток для очищения засоров, нет гарантии, что с загрязнением произойдет что-то большее, чем оно будет продвинуто чуть дальше по трубе.

Что делать

Если вам нужно слить кипяток, например, после варки макарон, картофеля или яиц, достаточно соблюдать следующее правило. Перед тем, как вылить горячую воду в раковину, откройте кран с холодной водой. В этом случае горячая вода смешается с холодной еще до попадания в трубы.

