Почему опасно выпускать домашних кошек на улицу: ученые предупредили о скрытой угрозе

Свободный выгул домашних кошек является опасным для их владельцев / © Pixabay

Реклама

Результаты масштабного анализа медицинских данных более 170 тысяч кошек из 88 стран мира показали, что домашние коты со свободным доступом к улице заражаются опасными патогенами в три-пять раз чаще, чем животные исключительно домашнего содержания. Уровень инфицирования таких любимцев стремительно растет и практически сравнивается с показателями совершенно диких уличных животных.

Об этом пишет Earth.com со ссылкой на выводы ученых, недавно опубликованные в профильном журнале PLOS Pathogens.

Риски для людей и иллюзия безопасности

Исследователи обнаружили у уличных кошек более сотни разных патогенов, большинство из которых способны легко инфицировать человека. Среди наиболее распространенных угроз оказались токсоплазмоз, опасные круглые черви, лямблии, бешенство и даже птичий грипп.

Реклама

Ученые отмечают, что регулярное питание, наличие теплого дома и базовый уход не защищают любимцев от инфицирования во время уличных прогулок. Владельцы часто недооценивают охотничьи инстинкты своих кошек, ежедневно контактирующих с зараженными грызунами, клещами и загрязненной почвой.

«Мы были удивлены, что гуляющие по улице домашние коты по общему риску заражения вполне соизмеримы с дикими котами. Этот факт полностью опровергает миф о защищенности домашних любимцев», – отметила доктор Эми Уилсон.

Ограничение медицины и безопасный выгул

Эксперты предупреждают, что традиционная прививка и регулярная дегельминтизация не способны полностью решить проблему передачи болезней. Современная ветеринарная медицина просто не имеет вакцин или эффективного лекарства против многих новых инфекций, которые животное может подхватить в дикой природе.

Чрезмерное использование противопаразитарных препаратов также имеет негативные последствия, поскольку оно формирует устойчивость у вредителей и отравляет окружающую среду. Поэтому специалисты настоятельно советуют заменить свободный выгул на более безопасные альтернативы, такие как прогулки на поводке или создание закрытых вольеров.

Реклама

«Свободный доступ на улицу без присмотра не критически важен для благосостояния кошек или прочной связи с человеком. Правильный уход поможет одновременно защитить и самих кошек, и дикую природу, и их владельцев», — отметила исследовательница.

Новости партнеров