Почему опытные дачники не выбрасывают кофейную гущу: неожиданное применение в саду

Кофейная гуща / © pixabay.com

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После утренней чашки кофе большинство людей сразу выбрасывают кофейную гущу, хотя она может пригодиться в саду. При правильном использовании её применяют не только в качестве добавки к компосту, но и как простой способ частично отпугивать некоторых насекомых во время отдыха на свежем воздухе.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Полностью высушенная кофейная гуща при медленном тлении выделяет дым, запах которого может отпугивать комаров, мух и ос. Для этого рекомендуют насыпать сухую кофейную гущу в металлическую или другую огнеупорную емкость и осторожно поджечь так, чтобы она не вспыхнула, а лишь медленно тлела. Такой дым, по словам сторонников этого метода, способен уменьшить количество насекомых возле террасы, беседки или зоны отдыха в саду.

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При этом применять этот способ следует только на открытом воздухе. Тлеющую гущу нельзя оставлять без присмотра, а также следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов, детей и домашних животных.

Кроме того, кофейную гущу часто используют в качестве добавки к компосту или почве. Однако специалисты советуют не злоупотреблять ею: лучше всего добавлять её небольшими порциями, предварительно смешивая с землёй или компостом. Если же насыпать кофейную гущу толстым слоем вокруг растений, она может уплотниться, из-за чего влага и воздух будут хуже поступать к корням.

Эксперты также отмечают, что кофейная гуща не заменяет специальных средств для борьбы с насекомыми и не обеспечивает гарантированной защиты от всех вредителей. Однако это простой и доступный способ повторного использования остатков после приготовления кофе.

Если же нет необходимости использовать кофейную гущу для отпугивания насекомых, её можно добавить в компост или смешать с почвой в умеренном количестве. Это поможет найти практическое применение кофейной гуще вместо того, чтобы просто выбрасывать её.

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Напомним, что в сезон активности ос избавиться от нежелательных гостей можно без агрессивных средств. Эксперты объяснили, какие кухонные отходы помогут отпугнуть насекомых и что еще стоит сделать для защиты дома.

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