Почему опытные хозяйки не выбрасывают пластиковые крышечки: 6 полезных идей для дома

Не стоит выбрасывать пластиковые крышки от бутылок, ведь им можно подарить вторую жизнь. Рассказываем о нескольких интересных идеях по превращению обычных крышечек в полезные предметы для быта.

Что сделать из пластиковых крышечек: 6 интересных идей

Дозатор для узорных блинов. Возьмите литровую пластиковую бутылку с крышечкой. Нагрейте крышечку, держа плоскогубцами над конфоркой, пока пластик не станет мягким. Затем зубочисткой проткните крышечку изнутри и дождитесь, пока затвердеет носик. Обрежьте кончик носика, чтобы образовался канал. Теперь можно заливать тесто в бутылку, закрутить крышкой и создавать узоры из теста на сковороде. Бирки для растений. На крышке можно написать сорт растения или номер, а в тетради расшифровать символ. Затем такой маркер нужно нанизать на веревочку и подвязать растение. Палитра для красок. Крышки часто используют вместо палитры для красок. Подставка под горячее. Для горячих чашек или тарелок подставка из пластиковых крышек будет идеальным решением. Коврик в ванную. Нагретой иглой сделайте отверстия с обеих сторон крышечек. Соедините крышки между собой леской или проволокой, формируя коврик нужного размера. Такой коврик прекрасно подойдет для ванной или прихожей. Развивающая игрушка для детей. Нарисуйте буквы на пластиковых крышках, соберите их в наборы, добавьте небольшое изображение – и получится "развивалка"-конструктор.

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