Почему опытные хозяйки не выбрасывают пластиковые крышечки: 6 полезных идей для дома

В мире, где переработка отходов становится более актуальной темой, важно находить креативные способы повторного использования пластиковых предметов.
Не стоит выбрасывать пластиковые крышки от бутылок, ведь им можно подарить вторую жизнь. Рассказываем о нескольких интересных идеях по превращению обычных крышечек в полезные предметы для быта.
Что сделать из пластиковых крышечек: 6 интересных идей
- Дозатор для узорных блинов. Возьмите литровую пластиковую бутылку с крышечкой. Нагрейте крышечку, держа плоскогубцами над конфоркой, пока пластик не станет мягким. Затем зубочисткой проткните крышечку изнутри и дождитесь, пока затвердеет носик. Обрежьте кончик носика, чтобы образовался канал. Теперь можно заливать тесто в бутылку, закрутить крышкой и создавать узоры из теста на сковороде.
- Бирки для растений. На крышке можно написать сорт растения или номер, а в тетради расшифровать символ. Затем такой маркер нужно нанизать на веревочку и подвязать растение.
- Палитра для красок. Крышки часто используют вместо палитры для красок.
- Подставка под горячее. Для горячих чашек или тарелок подставка из пластиковых крышек будет идеальным решением.
- Коврик в ванную. Нагретой иглой сделайте отверстия с обеих сторон крышечек. Соедините крышки между собой леской или проволокой, формируя коврик нужного размера. Такой коврик прекрасно подойдет для ванной или прихожей.
- Развивающая игрушка для детей. Нарисуйте буквы на пластиковых крышках, соберите их в наборы, добавьте небольшое изображение – и получится "развивалка"-конструктор.
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