Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают банановую кожуру: 5 полезных идей применения

Бананы любят все, а вот кожуру мы привыкли сразу выбрасывать. Но этого делать не стоит, потому что ее можно применить себе на пользу. Рассказываем, почему не следует выбрасывать банановые шкурки, что можно с ними сделать.

Как применить банановую кожуру в быту: советы хозяек

Питательная маска. Такая маска может быть полезна как для лица, так и для всего тела. Чтобы приготовить натуральное косметическое средство, необходимо измельчить банановую кожуру, добавить 100 г натурального йогурта и 2 столовые ложки меда. Все хорошо перемешайте и нанесите на лицо, шею и зону декольте. Через 10-15 минут маску нужно смыть теплой водой.

Такая маска может быть полезна как для лица, так и для всего тела. Чтобы приготовить натуральное косметическое средство, необходимо измельчить банановую кожуру, добавить 100 г натурального йогурта и 2 столовые ложки меда. Все хорошо перемешайте и нанесите на лицо, шею и зону декольте. Через 10-15 минут маску нужно смыть теплой водой. Средство от бородавок. Если у вас появилась бородавка, ее следует потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, однако научных доказательств того, что действительно помогает, нет.

Если у вас появилась бородавка, ее следует потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, однако научных доказательств того, что действительно помогает, нет. Лечение укусов клещей и других насекомых. После укуса насекомого нанесите на кожу растертую банановую кожуру. В ее составе есть природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомых.

После укуса насекомого нанесите на кожу растертую банановую кожуру. В ее составе есть природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомых. Средство для очистки столового серебра. После такого средства серебряная посуда будет сиять, как будто только что из магазина. Разотрите кожуру банана, добавьте немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и хорошо вымойте теплой водой.

После такого средства серебряная посуда будет сиять, как будто только что из магазина. Разотрите кожуру банана, добавьте немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и хорошо вымойте теплой водой. Отбеливание зубов. Просто потрите бананами зубы, это поможет отбелить эмаль.

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