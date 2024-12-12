Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают банановую кожуру: 5 полезных идей применения

Этим бытовым отходам можно найти достойное применение в хозяйстве.
Бананы любят все, а вот кожуру мы привыкли сразу выбрасывать. Но этого делать не стоит, потому что ее можно применить себе на пользу. Рассказываем, почему не следует выбрасывать банановые шкурки, что можно с ними сделать.
Как применить банановую кожуру в быту: советы хозяек
- Питательная маска. Такая маска может быть полезна как для лица, так и для всего тела. Чтобы приготовить натуральное косметическое средство, необходимо измельчить банановую кожуру, добавить 100 г натурального йогурта и 2 столовые ложки меда. Все хорошо перемешайте и нанесите на лицо, шею и зону декольте. Через 10-15 минут маску нужно смыть теплой водой.
- Средство от бородавок. Если у вас появилась бородавка, ее следует потереть банановой шкуркой. Такая бытовая практика достаточно распространена, однако научных доказательств того, что действительно помогает, нет.
- Лечение укусов клещей и других насекомых. После укуса насекомого нанесите на кожу растертую банановую кожуру. В ее составе есть природные антигистаминные соединения, успокаивающие зуд, вызванный слюной насекомых.
- Средство для очистки столового серебра. После такого средства серебряная посуда будет сиять, как будто только что из магазина. Разотрите кожуру банана, добавьте немного воды, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем с помощью тряпки натрите этой пастой столовое серебро и хорошо вымойте теплой водой.
- Отбеливание зубов. Просто потрите бананами зубы, это поможет отбелить эмаль.
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