Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают старые пуговицы: 5 интересных идей применения

Чаще всего обычные вещи, казавшиеся ненужными на первый взгляд, могут получить вторую жизнь благодаря креативному подходу.
Каждая старая пуговица может стать частью оригинального художественного решения, поэтому не стоит их выбрасывать.
Почему не следует выбрасывать старые пуговицы: 5 способов применения для быта
- Подставка под горячее. Для создания функциональной подставки вам понадобится картонное основание, клей и пуговицы разнообразной формы и цвета. Пуговицы можно расположить в произвольном порядке или создать симметричный орнамент. Такая подставка не только защитит поверхность от высоких температур, но и станет оригинальным декоративным элементом домашнего интерьера.
- Декорирование текстиля. Можно нашить пуговицы на наволочки декоративных подушек. Их можно пришивать как хаотично, создавая эффект спонтанности, так и создавать какие-либо узоры. Возможно использование пуговиц одного оттенка для создания монохромной композиции или смешивания разных цветов для более яркого визуального эффекта.
- Трансформация абажура – это отличный способ обновления освещения без затрат лишних средств. Достаточно обтянуть абажур новой тканью и декорировать его пуговицами разного диаметра и оттенка. Такое несложное преобразование создаст уникальную осветительную лампу, которая станет центром внимания.
- Изготовление бижутерии. Если у вас есть хорошие пуговицы, тогда можно сделать оригинальные браслеты, бусы и колье как для повседневного, так и вечернего образа. Особенно эффектно будут выглядеть украшения из винтажных пуговиц с интересной фактурой или необычным декором.
- Декорирование текстильных аксессуаров. Можно расшить пуговицами пояс, балетки или сумку, превращая обычные вещи в эксклюзивные предметы своего модного гардероба.
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