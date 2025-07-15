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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
213
Время на прочтение
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Почему опытные хозяйки обязательно добавляют сливки в фарш для котлет: кулинарный секрет

Как сделать котлеты нежными и сочными без лишнего жира: полезные советы для приготовления идеального фарша.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зачем в фарш добавлять сливки

Зачем в фарш добавлять сливки / © Pixabay

Многие хозяйки ищут способ сделать домашние котлеты нежными, мягкими и сочными. Часто для этого к мясному основанию добавляют сало или сливочное масло. Да, это действительно работает, однако блюдо получается слишком жирным. А сливки — это прекрасная альтернатива, позволяющая сохранить идеальный вкус и легкость котлет. Об этом пишет ресурс ua-novosti.info.

Как сливки изменяют текстуру котлет

  1. Делают мясо более нежным.

  2. Сохраняют сочность даже после жарки.

  3. Балансируют вкус без лишнего жира.

  4. Обеспечивают мягкую, равномерную текстуру.

Как правильно добавлять сливки в фарш

  1. Выбирайте сливки с жирностью 10%, они лучше подходят для сочетания с мясом.

  2. На 500 г фарша требуется 200 мл сливок.

  3. Не вливайте всю жидкость сразу. Добавьте половину порции сливок после того, как вы перемололи мясо, лук и замоченный хлебный мякиш.

  4. Тщательно перемешайте фарш, чтобы сливки хорошо распределились.

  5. Затем долейте вторую половину сливок, фарш должен стать эластичным, но не жидким.

  6. Чтобы усилить эффект, можно добавить в фарш маленький кусочек сливочного масла. Оно должен быть мягким, это поможет лучше перемешать ингредиенты.

Не торопитесь сразу формировать котлеты. Как только вы замесили фарш со сливками, дайте ему отдохнуть в холодильнике примерно час. Это поможет массе стабилизироваться, и котлеты не будут распадаться во время жарки.

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Дата публикации
Количество просмотров
213
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