Почему опытные хозяйки обязательно добавляют сливки в фарш для котлет: кулинарный секрет

Зачем в фарш добавлять сливки / © Pixabay

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Многие хозяйки ищут способ сделать домашние котлеты нежными, мягкими и сочными. Часто для этого к мясному основанию добавляют сало или сливочное масло. Да, это действительно работает, однако блюдо получается слишком жирным. А сливки — это прекрасная альтернатива, позволяющая сохранить идеальный вкус и легкость котлет. Об этом пишет ресурс ua-novosti.info.

Как сливки изменяют текстуру котлет

Делают мясо более нежным. Сохраняют сочность даже после жарки. Балансируют вкус без лишнего жира. Обеспечивают мягкую, равномерную текстуру.

Как правильно добавлять сливки в фарш

Выбирайте сливки с жирностью 10%, они лучше подходят для сочетания с мясом. На 500 г фарша требуется 200 мл сливок. Не вливайте всю жидкость сразу. Добавьте половину порции сливок после того, как вы перемололи мясо, лук и замоченный хлебный мякиш. Тщательно перемешайте фарш, чтобы сливки хорошо распределились. Затем долейте вторую половину сливок, фарш должен стать эластичным, но не жидким. Чтобы усилить эффект, можно добавить в фарш маленький кусочек сливочного масла. Оно должен быть мягким, это поможет лучше перемешать ингредиенты.

Не торопитесь сразу формировать котлеты. Как только вы замесили фарш со сливками, дайте ему отдохнуть в холодильнике примерно час. Это поможет массе стабилизироваться, и котлеты не будут распадаться во время жарки.