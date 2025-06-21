Почему опытные кулинары советуют солить овощи перед приготовлением: трюк, который меняет все

Зачем солить овощи в начале приготовления / © Pixabay

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Чаще мы солим блюдо в конце приготовления или внутри процесса. Однако для многих овощей соль необходима еще в самом начале: когда вы готовите их к приготовлению. То есть за 10-30 минут до обработки.

Зачем солить овощи в начале приготовления

Как отмечают эксперты, все дело в осмосе. Это естественный процесс, при котором вода стремится переместиться туда, где больше растворенных веществ (в этом случае соли).

Если посыпать нарезанные овощи солью и оставить их на некоторое время, то из клеток вытянется избыточная влага.

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Казалось бы, зачем нам подсушивать овощи? Но именно в этом и скрыт основной секрет. Удаление излишней влаги дает несколько важных преимуществ:

улучшение текстуры — такие овощи будут меньше развариваться, то есть, если вы готовите рагу, то они будут держать свою форму, не превращаясь в кашу (особенно важно это для баклажанов и тыквы);

исчезновение горечи — это наиболее актуально для баклажанов, которые часто горчат после приготовления;

овощи хрустят и лучше запекаются — если на поверхности овощей меньше влаги, то они быстрее карамелизуются во время запекания или жарки (попробуйте так сделать с картофелем для фри — посолите и оставьте на 10-15 минут, а перед жаркой промокните бумажным полотенцем);

блюдо впитает меньше масла — благодаря сухой поверхности масло не проникает глубоко внутрь, то овощи будут более диетическими.

Соление овощей перед приготовлением требует минимум усилий, но дает очень хорошие результаты. Этот секрет используют профессиональные повара, чтобы получить хрустящие и полезные овощи.