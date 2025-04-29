Почему опытные кулинары советуют замораживать картофель перед жаркой: попробуете раз и будете так поступать всегда

Почему люди замораживают картофель перед жаркой / © Pixabay

Реклама

Воспользуйтесь этим методом — и привычные блюда из картофеля удивят вас новым, исключительным вкусом.

Вся хитрость в том, что замороженный перед жаркой картофель сохраняет нежную текстуру внутри, одновременно покрываясь аппетитной хрустящей корочкой.

Ледовая пленка, которая образуется при замораживании, будто защищает мякоть от пересушивания, а благодаря быстрому испарению влаги в начале жарки поверхность картофеля равномерно и румяно поджаривается.

Реклама

Сначала тщательно очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем тонкой соломкой.

Как только нарезали — сразу опускаем ломтики в холодную воду, иначе они быстро потемнеют и потеряют аппетитный вид.

Тем временем готовим раствор: в стакане воды размешиваем по ложке соли и сахара, а затем добавляем его в сосуд с картофелем.

Приблизительно через 20 минут вода станет мутной — это значит, что из клубней вышел лишний крахмал.

После этого достаем картофель, выкладываем на бумажные салфетки и тщательно просушиваем.

Когда соломка полностью высохнет, перекладываем ее в пакет и кладем в морозильник, пока она полностью не замерзнет.

Для жарки разогреваем на сковороде растительное масло — его уровень должен быть примерно сантиметр высотой. Обжариваем картофель 7–8 минут на сильном огне до румяной корочки.

Готовое блюдо выкладываем на тарелку и подаем с кетчупом — это замечательное дополнение к бургерам или мясным блюдам.