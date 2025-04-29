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Почему опытные кулинары советуют замораживать картофель перед жаркой: попробуете раз и будете так поступать всегда
Опытные повара иногда прибегают к необычному приему: они предварительно замораживают картофель перед жаркой. Несмотря на его эффективность, этот кулинарный лайфхак до сих пор остается малоизвестным широкой общественности.
Воспользуйтесь этим методом — и привычные блюда из картофеля удивят вас новым, исключительным вкусом.
Вся хитрость в том, что замороженный перед жаркой картофель сохраняет нежную текстуру внутри, одновременно покрываясь аппетитной хрустящей корочкой.
Ледовая пленка, которая образуется при замораживании, будто защищает мякоть от пересушивания, а благодаря быстрому испарению влаги в начале жарки поверхность картофеля равномерно и румяно поджаривается.
Сначала тщательно очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем тонкой соломкой.
Как только нарезали — сразу опускаем ломтики в холодную воду, иначе они быстро потемнеют и потеряют аппетитный вид.
Тем временем готовим раствор: в стакане воды размешиваем по ложке соли и сахара, а затем добавляем его в сосуд с картофелем.
Приблизительно через 20 минут вода станет мутной — это значит, что из клубней вышел лишний крахмал.
После этого достаем картофель, выкладываем на бумажные салфетки и тщательно просушиваем.
Когда соломка полностью высохнет, перекладываем ее в пакет и кладем в морозильник, пока она полностью не замерзнет.
Для жарки разогреваем на сковороде растительное масло — его уровень должен быть примерно сантиметр высотой. Обжариваем картофель 7–8 минут на сильном огне до румяной корочки.
Готовое блюдо выкладываем на тарелку и подаем с кетчупом — это замечательное дополнение к бургерам или мясным блюдам.