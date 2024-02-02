Почему опытные огородники делают на картофеле надрез перед высадкой: а вы и не догадывались

Возможно, вы уже видели, что некоторые огородники перед высадкой картофеля делают на клубнях надрез.

Этот агротехнический метод называется кербование. Оказывается, он достаточно распространен и используется для того, чтобы "разбудить" почки картофеля, который еще "спит" после зимы.

Специалисты утверждают, что после процедуры управления в картофеле прорастают абсолютно все глазки. Как результат, осенью огородник собирает вдвое, а то и втрое больший урожай, в котором находятся исключительно здоровые и крупные клубни.

Важно помнить, чтобы получить эффект от рулевого управления, прибегать к нему можно только перед самой высадкой картофеля в грунт.

Что делать? На каждом клубне сделайте кольцевой надрез, надрез по диагонали или с какой-то одной стороны.

Перед выполнением этой крайне важной задачи обязательно продезинфицируйте нож. Также его нужно промывать каждый раз после каждой отдельной картофелины.

Надрезы должны иметь глубину не более 1,5 см. После этого картофель разлагают и ждут первые ростки.

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