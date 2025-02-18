Почему опытные огородники всегда сажают на одной грядке морковь и лук: это нужно запомнить

Какое "соседство" хорошо влияет на эти овощи, а каких культур лучше не сажать рядом, потому что урожая не дождетесь.

Наверное, каждый опытный хозяин знает, что есть такие "соседи" на грядке, которые дружат друг с другом, защищая друг друга от вредителей, и вместе дают хороший урожай. А есть такие овощи, которых не стоит сажать вместе, потому что урожая не дождешься. Рассказываем, почему нужно сажать морковь рядом с луком, а каких культур лучше не сеять возле этих овощей.

Почему морковь и лук нужно сажать вместе: советы опытных хозяев

Во-первых, лук – это самый лучший соседний овощ, с которым морковь хорошо уживается на одной грядке, и вот почему. Эти растения защищают друг друга от вредителей, поэтому лук можно смело сажать в междурядья моркови.

лук – это самый лучший соседний овощ, с которым морковь хорошо уживается на одной грядке, и вот почему. Эти растения защищают друг друга от вредителей, поэтому лук можно смело сажать в междурядья моркови. Во-вторых, это очень экономит место, если земельный участок достаточно невелик, и надо посадить еще кучу овощей. Ведь лук собирают гораздо раньше моркови. Земля после лука не будет пустовать, а морковь будет иметь хорошие условия для роста и прибавки веса.

это очень экономит место, если земельный участок достаточно невелик, и надо посадить еще кучу овощей. Ведь лук собирают гораздо раньше моркови. Земля после лука не будет пустовать, а морковь будет иметь хорошие условия для роста и прибавки веса. В-третьих, не нужно прорывать морковь. Обычно в таких случаях морковь сразу сеют не густо.

Какие растения нельзя сажать возле моркови, потому что урожая не будет

Хрен сажать не стоит возле грядок с морковью, потому что он отрицательно скажется на ее вкусовых свойствах, овощ будет горьким и невкусным.

сажать не стоит возле грядок с морковью, потому что он отрицательно скажется на ее вкусовых свойствах, овощ будет горьким и невкусным. Свекла также плохой сосед для моркови, потому что конкурирует с ней за питательные вещества.

также плохой сосед для моркови, потому что конкурирует с ней за питательные вещества. Укроп замедляет рост моркови.

Каких "соседей" не любит лук

Есть растения, которые враждуют с луком, поэтому рядом их сажать не следует. Это фасоль, спаржа, кресс-салат, горох, бобы, кабачки, томаты и перец. Эти культуры забирают у лука все полезные вещества, он начинает болеть и сохнуть.

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