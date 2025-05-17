Почему опытные повара советуют варить пельмени в молоке / © Pixabay

Реклама

Вся суть состоит в том, как молоко взаимодействует с мучной основой и мясной начинкой.

Молочные белки — казеин и сыворотка — обволакивают тесто, формируя вокруг него своеобразный защитный слой. Это не позволяет клейковине размягчаться чрезмерно, поэтому пельмени не разбухают и держат свою форму.

К тому же молоко делает фарш более нежным, что особенно заметно, если мясо поначалу было немного жестким.

Реклама

Для варки можно использовать даже разбавленное молоко в пропорции 1:1 с водой, хотя лучше всего брать полноценное, натуральное молоко. Его следует довести до кипения, посолить и осторожно опустить пельмени. Готовьте их на среднем огне около 7–8 минут, иногда аккуратно помешивая.

Благодаря такому способу пельмени получают нежный сливочный вкус, а бульон получается густым и насыщенным, что делает его идеальным основанием для соуса. Добавьте немного сливочного масла, свежую зелень и черный перец — и вкус будет безупречным.

Еще один приятный бонус — молоко помогает избавиться от резкого запаха замороженного мяса, что особенно полезно для магазинных полуфабрикатов.

В то же время следует помнить, что молоко быстро пенится, так что кастрюлю нужно постоянно контролировать, чтобы не убежать.

Реклама

Чтобы пена не убегала из кастрюли, рекомендуют смазать ее края сливочным маслом — оно разрушает пузырьки и предотвращает переливание.

Следует также избегать варки пельменей с рыбной или грибной начинкой в молоке, так как молочный вкус не сочетается с такими наполнителями.

Те, кто уже попробовал этот способ, шутят, что даже самые простые пельмени превращаются в изысканное ресторанное блюдо.

И если подать их соусом из сметаны и свежего укропа, гости вряд ли поверят, что это домашнее блюдо.

Реклама