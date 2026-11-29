Хурма является ценным источником витаминов и минералов / © Credits

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Ноябрь и декабрь в Украине — пик сезона хурмы. Однако в магазинах его можно найти практически до конца зимы. Хурма содержит много витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому ее следует добавить в рацион.

Об этом пишет " Украинская Правда.Жизнь».

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Как выбрать хурму в магазине

Выбирая хурму, прежде всего обращайте внимание на название, но, кроме того, учитывайте кожуру. Она должна быть яркой, без видимых повреждений, вмятин и синяков.

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Твердость — не показатель, ведь Шарон, Королек и Фую сладкие и вкусные даже в твердом виде. Впрочем, если хурма слишком мягкая, она уже перезрела. Хотя для «Хачии» — это скорее плюс, чем минус.

Если цвет кожи и твердость вас устраивает, осмотрите плодоножку. Если она сухая, плод сорвали давно и он, вероятно, успел созреть, а если зеленая — хурма может быть недозрелой.

А вот мелкие темные пятнышки на кожуре — не проблема. Их можно просто обрезать. Если они большие и, кроме того, на плодах есть признаки плесени, от покупки лучше отказаться.

Сладость хурмы, как и содержание танинов (дубильные вещества в растениях, которые могут придавать некоторым продуктам терпкости), зависит от сорта. Когда хурма созревает, количество таннинов уменьшается, а ягода становится слаще. При этом устранить терпкость можно искусственно — например с помощью специальной обработки.

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Несмотря на то, что хурма очень полезна, это не значит, что ее нужно есть килограммами. Танины могут замедлить стул кишечника и нарушать пищеварение, а иногда привести к возникновению фитобезоара. Это масса непереваренной пищи, которая может накапливаться в пищеварительном тракте, а в некоторых случаях вызывать кишечную непроходимость.

Раньше мы писали о том, как выбрать спелый гранат. Больше полезных советов читайте в новости.

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