Почему овощи и фрукты из магазина не такие вкусные и ароматные, как с огорода: объяснение экспертов

Почему магазинные овощи и фрукты водянистые / © ТСН

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Если помидор из собственного огорода пахнет гораздо сильнее, а домашнее яблоко кажется слаще и сочнее, это не обязательно дело привычки. На вкус и аромат плодов влияет целый комплекс факторов — от особенностей сорта и условий выращивания до момента сбора, транспортировки и хранения.

Почему магазинные овощи и фрукты часто кажутся пресными

Одна из главных причин — время сбора урожая. Продукцию, которую нужно перевезти на значительное расстояние и хранить на складах, нередко собирают раньше, чем та достигнет оптимальной потребительской спелости. Твердый недозрелый плод лучше переносит транспортировку и дольше сохраняется, но ранний сбор может сказаться на его вкусе и аромате.

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При созревании в плодах изменяется соотношение сахаров и кислот, а также образуются летучие ароматические соединения. Именно они в значительной степени формируют характерный запах и помогают создать полноценное чувство вкуса. Если урожай собрали рано, часть этих процессов может не произойти так же, как во время естественного созревания.

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Важную роль играет и селекция. Для промышленного выращивания ценные сорта, которые дают стабильный урожай, имеют привлекательный вид, крепкую кожуру и хорошо переносят перевозки и длительное хранение. Потому вкус может быть не главной характеристикой.

Длительное хранение также изменяет вкус

Даже качественный плод постепенно теряет часть своих вкусовых свойств после сбора. Исследования показывают: чем больше времени проходит между уборкой и потреблением, тем выше риск потери характерного вкуса и аромата.

Холодильное хранение помогает дольше сохранить свежесть продукции, но низкие температуры подходят не всем культурам. Например, для томатов чрезмерное охлаждение может ингибировать образование летучих веществ, связанных с характерным ароматом.

Именно поэтому сезонные овощи и фрукты из огорода или фермерского хозяйства часто кажутся более ароматными: их можно собрать поближе к оптимальной спелости и быстрее доставить к потребителю. Это не значит, что вся магазинная продукция невкусная — просто долгий путь от поля к полке неизбежно влияет на ее вкусовые свойства.

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