Почему пасту нужно варить в холодной воде: об этом мало кто догадывается

Некоторые кулинары утверждают, что ждать, чтобы закипела вода для варки пасты, совсем не обязательно.

Фуд-блогер Франческа Зани говорит, что можно забросать пасту в небольшую кастрюлю с холодной водой, а не ждать закипания жидкости. Тогда вы достигнете текстуры al dente за гораздо более короткое время. Более того, вам не придется выливать в канализацию много воды, что тоже является очевидным плюсом.

Заброс пасты в холодную воду для варки кажется нелогичным, но, по словам экспертов по кулинарии Алтона Брауна и Дж. Кенджи Лопеса-Альта, так вы сможете сократить время приготовления на целых 45%.

Однако следует обратить внимание и на некоторые недостатки этого метода. Прежде всего, тогда вам будет труднее рассчитать время, необходимое для доведения пасты до состояния al dente. Ведь период, указанный в инструкции продукта, обычно учитывает тот факт, что вы бросаете его в кипящую воду.

Используя метод холодного запуска, вам придется стоять рядом с кастрюлей и ждать момента закипания. А также периодически проверять готовьте блюда.

Такой метод работает не со всеми видами макаронных изделий. Например, Зани советует избегать его, если вы готовите фаршированные продукты, как тортеллини или равиоли. Свежую пасту в кастрюлю с холодной водой также не добавлять. В ней многовато крахмала, а потому блюдо получится клейкой.

А вот сушеные макароны без начинки можно смело варить, не дожидаясь закипания воды в кастрюле. Только в таком случае не следует добавлять в жидкость оливковое масло.

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