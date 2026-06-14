Почему песок из Сахары не используют в строительстве: объяснение ученых

Сахара / © morealtitude.wordpress.com

Реклама

Несмотря на то, что песок кажется универсальным материалом, для постройки подходит далеко не любой его вид. Именно поэтому песок из пустынь, в частности из Сахары, практически не используется для изготовления бетона или стекла.

Об этом говорится в материале Іiked.hu

Мир сталкивается с дефицитом песка

В мире растет проблема нехватки качественного строительного песка. Больше всего от этого страдают пляжи и прибрежные зоны, где активно ведется добыча. Поэтому некоторые страны вынуждены импортировать песок, даже несмотря на наличие пустынных территорий.

Реклама

В частности, это касается государств Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.

Почему пустынный песок не подходит для бетона

Как объясняют специалисты, не весь песок обладает одинаковыми свойствами. Его структура зависит от происхождения и условий формирования.

Песок из пустынь слишком мелкий и слишком гладкий. Из-за постоянного влияния ветра его зерна становятся округлыми, словно отполированными. Именно это проблема для строительства.

Для производства бетона нужен «шершавый» песок с острыми краями, который лучше связывается с цементом и водой. В случае с пустынным песком бетон теряет крепкость и может разрушаться.

Реклама

Откуда берут строительный песок

Основные запасы подходящего песка формируются не в пустынях, а в других природных средах — реках, озерах, морском дне или в результате работы ледников.

Также строительный песок могут получать искусственно путем измельчения камня и гравия до нужной фракции.

Почему не используют песок для стекла

Теоретически стекло производят из расплавленного песка, однако пустынный вариант снова не подходит.

Причина — химический состав. В различных видах песка может быть много примесей, в частности железа, солей или кальция, что ухудшает качество стекла или усложняет его производство.

Реклама

Переработка — эффективнее добычи

Специалисты отмечают, что более эффективным путем является переработка уже использованных материалов — как бетона, так и стекла.

Переработанный бетон можно повторно использовать в качестве основы для новых конструкций, а стекло подлежит почти полной вторичной переработке.

Экологи отмечают, что это не только экономически выгоднее, но и значительно уменьшает влияние на окружающую среду.

Раньше речь шла о мощную непогоду, накрывшую Украину. В регионах фиксировали пылевые занавеси, огромный град и ураганы. Тысячи абонентов остались без света, ветер вырывал деревья и сносил крыши.

Реклама

Новости партнеров