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Почему песок из Сахары не используют в строительстве: объяснение ученых
Несмотря на огромные запасы пустынного песка, он не подходит для современного строительства. Решающее значение имеет не количество, а свойства материала — форма зерен, структура и химический состав.
Несмотря на то, что песок кажется универсальным материалом, для постройки подходит далеко не любой его вид. Именно поэтому песок из пустынь, в частности из Сахары, практически не используется для изготовления бетона или стекла.
Об этом говорится в материале Іiked.hu
Мир сталкивается с дефицитом песка
В мире растет проблема нехватки качественного строительного песка. Больше всего от этого страдают пляжи и прибрежные зоны, где активно ведется добыча. Поэтому некоторые страны вынуждены импортировать песок, даже несмотря на наличие пустынных территорий.
В частности, это касается государств Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.
Почему пустынный песок не подходит для бетона
Как объясняют специалисты, не весь песок обладает одинаковыми свойствами. Его структура зависит от происхождения и условий формирования.
Песок из пустынь слишком мелкий и слишком гладкий. Из-за постоянного влияния ветра его зерна становятся округлыми, словно отполированными. Именно это проблема для строительства.
Для производства бетона нужен «шершавый» песок с острыми краями, который лучше связывается с цементом и водой. В случае с пустынным песком бетон теряет крепкость и может разрушаться.
Откуда берут строительный песок
Основные запасы подходящего песка формируются не в пустынях, а в других природных средах — реках, озерах, морском дне или в результате работы ледников.
Также строительный песок могут получать искусственно путем измельчения камня и гравия до нужной фракции.
Почему не используют песок для стекла
Теоретически стекло производят из расплавленного песка, однако пустынный вариант снова не подходит.
Причина — химический состав. В различных видах песка может быть много примесей, в частности железа, солей или кальция, что ухудшает качество стекла или усложняет его производство.
Переработка — эффективнее добычи
Специалисты отмечают, что более эффективным путем является переработка уже использованных материалов — как бетона, так и стекла.
Переработанный бетон можно повторно использовать в качестве основы для новых конструкций, а стекло подлежит почти полной вторичной переработке.
Экологи отмечают, что это не только экономически выгоднее, но и значительно уменьшает влияние на окружающую среду.
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