Почему петух кричит рано утром примерно в одно и то же время: действительно ли кукарекание — это будильник

Любой, кто хоть раз бывал в деревне, знаком с этим звуком. Просыпаясь на рассвете под громкое кукареканье петуха, вы, наверное, не раз задумывались: зачем он так кричит?

Петух подает голос по нескольким причинам. В первую очередь, это его способ заявить о своем первенстве. Громким кукареканьем он обозначает границы своих владений и подтверждает свою власть над ними — а заодно и над вами.

Если бы не это, соседские петухи беспрепятственно заходили бы на чужую территорию, что влекло бы за собой постоянные стычки.

Однако громкое кукарекание – это не только способ подчеркнуть свою значимость. Так петух предупреждает мелких хищников и соперников, что вторжение на его территорию и посягательство на его кур не минуют без последствий. Если же он поднимает шум посреди ночи, то дело не в романтических приключениях. Скорее всего, в курятник пробрался хищник, поэтому следует немедленно проверить хозяйство, чтобы предотвратить беду.

Но зачем же будить всех ни свет ни звезда? Дело в том, что петух не учитывает ваше расписание – он живет по собственным биологическим часам. Для него пятое утро – идеальное время подняться, заявить о себе и, как настоящий хозяин, разбудить весь двор.

Любопытно, что сам петух своего громкого крика не слышит. Во время кукарекания специальные мягкие ткани у его слухового канала выполняют роль природных берушей, закрывая часть барабанной перепонки. Так что от этого оглушительного звука страдают все – кроме самого петуха!

Читайте также: