Почему пить вино полезно для здоровья: ученые поразили исследованием

Бокал вина / © Pixabay

Реклама

Бокал вина или шампанского на день может быть не только приятным ритуалом, но и полезной привычкой. Ученые обнаружили, что умеренное потребление белого вина связано с понижением риска сердечных приступов, а все благодаря наличию полифенолов и протокатеховой кислоты.

Об этом стало известно из исследования, опубликованном в Canadian Journal of Cardiology.

В рамках исследования было проанализировано более полумиллиона анкет, в которых ученые учли более 50 факторов риска — от физической активности до уровня дохода. По итогам около 63% случаев внезапной остановки сердца можно было бы предупредить, скорректировав ежедневные привычки — в частности алкогольные.

Реклама

Кардиологиня Мишель Рутенштейн объясняет, что белое вино и шампанское обладают противовоспалительным эффектом и помогают поддерживать здоровье сосудов.

Впрочем, как подчеркивает врач и винодел Лора Катена, «в меру» — это не более 150 мл вина в день для женщин и до 300 мл — для мужчин. Более того, обязательными должны быть дни без алкоголя.

Медики напоминают: алкоголь — это психоактивное вещество, которое может нарушать сон, вредить печени и повышать риск онкозаболеваний. Так что перед тем, как «лечиться» вином, лучше посоветоваться со своим врачом.

Напомним, ранее мы писали, кому категорически нельзя употреблять самогон.

Реклама