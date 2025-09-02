- Дата публикации
Почему подростка сложно уложить спать и рано поднять: дело здесь не в лени и не в гаджетах
Если вы учтете особенности биологических часов и создадите правильные условия для отдыха, ваш ребенок будет чувствовать себя значительно лучше, будет менее раздражительным и более сосредоточенным.
Почему подростки не могут рано уснуть
Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда уложить ребенка спать до полуночи практически невозможно. И это не проблема упрямства, лени или смартфона.
После 12 лет у детей меняется работа биологических часов. Гормон сна — мелатонин — начинает вырабатываться значительно позже, чем у взрослых. Поэтому когда родители уже мечтают о подушке в 22:00, у подростка открывается «второе дыхание».
Фактически попытка уложить ребенка спать в 22 часа для мозга выглядит так же, если бы родителям предложили лечь в 19 часов. А ранний подъем в 7 утра для подростка равнозначен тому, что взрослому нужно встать в четыре. Поэтому дети такого возраста часто очень уставшие и раздражительные утром.
Как помочь ребенку заснуть раньше: советы родителям
Стабильный режим. Старайтесь, чтобы подъем и сон были в одно и тоже время даже в выходные. Это тренирует биологические часы.
Меньше света вечером. Яркий свет тормозит выработку мелатонина. Вечером лучше приглушить освещение, отложить телефон и выключить компьютер.
Утром больше солнца. Хорошо, если ребенок получит хотя бы 15 минут солнечного света после пробуждения. Это поможет мозгу переключиться на дневной режим.
Физическая активность. Прогулка после школы или легкие тренировки днем помогут поскорее расслабиться вечером.
Понимание со стороны родителей. Главное — не ругать подростка за позднее засыпание. Ему нужны поддержка и понимание, ведь это не его вина, а биологическая особенность организма.