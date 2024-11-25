Почему подросткам нельзя долго сидеть в соцсетях: ученые назвали самые главные причины

Исследование проводилось более пяти лет в тридцати канадских средних школах.

Ученые из Канады, как пишет ресурс Lady, провели исследования на тему влияния социальных сетей на эмоциональное и физическое состояние подростков. Было установлено, что активное пользование соцсетями вызывает у детей подросткового возраста понижение самооценки и расстройства пищевого поведения.

Специалисты установили, что дети, которые больше времени проводят в сети, имеют низкую самооценку. И такое явление наблюдается уже с первого года использования социальных сетей.

Эксперты отмечают, что низкая самооценка является причиной пищевых расстройств у подростков. Обычно симптомы этих расстройств появляются на второй год активного использования соцсетей.

В рамках своего эксперимента ученые за пять лет опросили до четырех тысяч подростков. Ученые отмечают, что данные собирали в 30 средних школах.

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