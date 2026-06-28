Почему помидоры скручивают листья: когда это жара, а когда болезнь

Помидоры

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Если листья на помидорах начали скручиваться, не стоит сразу паниковать. Иногда это обычная реакция растения на жару, нехватку влаги или резкое изменение погоды. Но если вместе со скручиванием появились пятна, пожелтение, вялость, налет или деформация молодых листьев, проблема может быть более серьезной. Чтобы не потерять урожай, важно понять, когда помидорам просто жарко, а когда речь идет о болезни или вредителях.

ТСН.ua рассказывает о причинах и как этого не допустить.

Листья помидоров могут скручиваться по разным причинам: из-за жары, неправильного полива, недостатка или избытка питательных веществ, повреждения корней, болезни или вредителей.

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Иногда скручивание выглядит страшно, но не опасно. Например, в жаркий день листья могут немного сворачиваться, чтобы уменьшить испарение влаги. Если вечером или после нормального полива растение выглядит лучше, это часто признак стресса от жары, а не болезни.

Жара и сухой воздух

В жару помидоры часто скручивают листья челноком или трубочкой. Так растение пытается снизить потерю влаги. Особенно часто это случается в теплице, где температура может быстро подниматься, а воздух становится сухим и горячим.

Если листья зеленые, без пятен и налета, а растение в целом выглядит живым, причина может быть именно в жаре.

Что делать: проветривайте теплицу, не допускайте перегрева, поливайте помидоры регулярно и замульчивайте почву. Мульча помогает дольше удерживать влагу и защищает корни от перегрева.

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Нехватка влаги

Если помидорам не хватает воды, листья могут не только скручиваться, но и становиться вялыми. Почва при этом сухая, а растение выглядит подавленным.

Помидоры лучше поливать не каждый день понемногу, а пореже, но поглубже. Вода должна доходить до корней, а не просто смачивать верхний слой земли.

Что делать: проверьте почву на глубине нескольких сантиметров. Если он сухой, полейте растения теплой отстоявшейся водой под корень. Не стоит лить воду по листьям в жаркий день.

Чрезмерный полив

Скручивание листьев возможно и от избытка воды. Если почва постоянно мокрая, корни страдают от недостатка воздуха. Растение слабеет, листья могут желтеть, скручиваться и терять здоровый вид.

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Особенно опасно переувлажнение в тяжелой почве или в теплице без нормального проветривания.

Что делать: не заливайте помидоры «про запас». Дайте почве немного просохнуть, проверьте дренаж и поливайте только тогда, когда это действительно нужно.

Резкие перепады температуры

Помидоры могут реагировать скручиванием листьев на резкие перепады между дневной и ночной температурой. Это часто бывает в начале лета или после прохладных ночей.

Если днем жарко, а ночью холодно, растение испытывает стресс. Листья могут скручиваться, рост замедляется, а завязи формируются хуже.

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Что делать: в открытом грунте в холодные ночи растения можно временно накрывать агроволокном. В теплице важно избегать резких сквозняков и сильного перегрева днем.

Слишком много азота

Если помидоры получили слишком много азотного удобрения, они могут активно наращивать зеленую массу, а листья становятся крупными, темно-зелеными и скрученными. При этом цветение и завязывание плодов могут ухудшиться.

Так часто бывает после чрезмерного внесения навоза, куриного помета или азотных подкормок.

Что делать: не добавляйте больше азота. Вместо этого можно сделать акцент на сбалансированной подкормке с калием и фосфором, но без превышения дозировки.

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Недостаток питательных веществ

Листья могут скручиваться и из-за недостатка элементов питания. Например, при недостатке калия края листьев могут подсыхать или желтеть, а растение выглядит слабее.

Если листья не просто скручиваются, а еще и меняют цвет, появляются пятна или сухие края, следует внимательнее оценить подкормку.

Что делать: используйте комплексное удобрение для томатов или овощных культур. Лучше не экспериментировать с большими дозами, а поступать постепенно.

Повреждение корней

Помидоры могут скручивать листья после пересадки, разрыхления или случайного повреждения корней. В таком случае растение временно похуже поглощает воду и питательные вещества.

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Если проблема возникла после пересадки или активной работы у корней, растению может потребоваться несколько дней на восстановление.

Что делать: не трогайте лишний раз почву у стебля, поливайте умеренно и не перегружайте растение удобрениями.

Вредители

Если листья скручиваются, деформируются, желтеют или становятся липкими, следует проверить растение на вредителей. Тля, белокрылка или паутинный клещ часто прячутся на нижней стороне листьев.

Признаки могут быть разными: мелкие насекомые, паутинка, липкий налет, светлые точки или искривленные молодые листья.

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Что делать: внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев. Если вредителей немного, можно попытаться смыть их водой или использовать мыльный раствор. При сильном поражении лучше применить специальное средство, разрешенное для овощных культур.

Болезни томатов

Если вместе с скручиванием листьев появляются пятна, налет, бурые участки, пожелтение или растение быстро слабеет, причина может быть в болезни.

Особенно насторожить имеет ситуация, когда скручиваются молодые листья, верхушка деформируется, куст отстает в росте или симптомы быстро распространяются на соседние растения.

Что делать: удалите сильно пораженные листья, не оставляйте их на грядке и обработайте растения подходящим средством для томатов. В теплице обязательно улучшите проветривание.

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Когда это просто жара, а когда болезнь

Если листья скрутились в жаркий день, но остаются зелеными, без пятен и налета, а вечером выглядит лучше, вероятнее всего, причина в жаре или недостатке влаги.

Если же листья скручиваются постоянно, желтеют, покрываются пятнами, сохнут, деформируются или на нем видны вредители, проблему не стоит игнорировать. Это может быть болезнь, недостаток питания или поражение насекомыми.

Что сделать в первую очередь

Сначала проверьте почву. Если он сухой — растению может не хватать воды. Если мокрый и тяжелый – возможно, помидоры страдают от переувлажнения.

Затем осмотрите листья с обеих сторон. Обратите внимание на пятна, налет, паутинку, липкость, мелких насекомых и состояние молодых листьев.

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После этого скорректируйте уход: наладьте полив, проветрите теплицу, замульчуйте почву, уберите больные листья и не торопитесь с большими дозами удобрений.

Чего не стоит делать

Не стоит сразу заливать помидоры водой, если листья скрутились. Причина может быть не в засухе, а в переувлажнении, жаре, удобрениях или болезнях.

Также не нужно давать много подкормок «для силы». Избыток удобрений может усугубить ситуацию.

Не оставляйте больные листья на грядке или в теплице. Если оно имеет пятна, налет или признаки поражения, его лучше убрать.

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