Почему после 60 одни люди стареют быстрее других и раньше "сдают": психологи нашли ответ

Секреты долголетия

Реклама

Современные представления о здоровом образе жизни изменяются столь же стремительно, как весенняя погода. Мы постоянно слышим новые наставления и восхищаемся очередными панацемами — то жиры объявляют главным врагом, то сахар, то устанавливают норму в 10 тысяч шагов или требуют выпивать по 2-3 литра воды ежедневно. Однако реальные примеры долголетия часто выглядят совсем иначе, чем строгие инструкции по фитнес-приложениям.

Психология доказывает, что феномен «людей без возраста», излучающих приветствие, не всегда является подарком генетики. Истинная причина их неистощимой силы кроется во внутренней настроенности на жизнь, которую они сохраняют с помощью трех жизненно важных опор.

Секрет тех, кто не стареет: почему после 60 одни расцветают, а другие угасают

Психолог Лахлан Браун отмечает, что те, кто остается энергичным пожилому возрасту, просто не отпускают три фундаментальные вещи, от которых большинство бессознательно отказывается еще после пятидесяти. Если вы чувствуете, что начинаете «замедляться», психолог советует не спешить с диетами или новыми биодобавками, а откровенно дать себе ответ на три вопроса: «Где меня ждут завтра?», «Кто заметит, если я не приду?» и «Что я еще не завершил?».

Реклама

Как иллюстрацию Браун приводит своего 71-летнего тестя, чья энергия поражает — он двигается так, будто ему на 20 лет меньше. Его день насыщен содержанием. подъем к рассвету, пешая прогулка на рынок и обязательный кофе в любимом месте. Там его каждое утро ждут четверо друзей. Кроме того, он уже полгода строит садовую шпалеру во дворе — и не потому, что не может закончить, а потому, что постоянно находит новые идеи для ее усовершенствования.

Когда тестя спросили, чувствует ли он старика, тот искренне удивился. Для него этот вопрос был абсурдным, ведь он слишком занят делами, чтобы думать о возрасте. В то же время, психолог наблюдал за значительно младшими мужчинами, которые после выхода на пенсию «сдавали» буквально за год, их взгляд становился пустым, а разговоры сводились только к прошлому, будто в настоящем уже нет ничего достойного внимания.

Итак, психолог выделяет три опоры, которые мы часто теряем в 50 лет, даже не замечая этого и которые обеспечивают долгую и счастливую жизнь.

Причина просыпаться каждое утро

Психолог Лахлан Браун отмечает, что наличие четкой причины быть где-то — это не просто расписание, а мощный биологический сигнал для организма. Исследование, основанное на данных Health and Retirement Study, показало прямую связь между чувством смысла жизни и физическим состоянием. Люди с высоким уровнем осознанности цели в течение восьми лет наблюдений значительно реже страдали бессонницей, нездоровым весом или малоподвижностью. Смысл жизни буквально «держит» тело в куче.

Реклама

Другое исследование от Калифорнийского университета подтвердило, что сильное цель на 28% снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Это правило работает даже для тех, кто имеет генетическую предрасположенность к этим болезням. Ежедневный поход на рынок это не просто упражнение, это повод одеться, выйти в люди и быть активным участником жизни, а не посторонним зрителем.

Человек, который вас ждет

Научные данные, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, свидетельствуют, что одиночество — это не просто печальная эмоция, а конкретная биологическая нагрузка. Когда человек годами живет без тесного круга общения, его мозг переходит в режим постоянной угрозы: пульс становится выше, сон — тревожным, а тело держит фоновое напряжение. Исследователи приводят цифру, которая многих шокирует. Социальная изоляция сокращает жизнь так же беспощадно, как 15 выкуренных сигарет в день.

Однако важный нюанс заключается не просто в наличии знакомых рядом, а в рассчитывающих на вас людях. Это создает так называемую «социальную встроенность» — ощущение, что ваше присутствие принципиально важно для кого-то другого.

Этот принцип жизненной стойкости находит свое воплощение в мировых культурах долголетия, где социальные связи не просто приятное дополнение, а основа выживания. В Японии, например, десятилетиями действует уникальная система под названием моаи, объединяющая небольшую группу из четырех или пяти близких друзей. Они еженедельно собираются вместе, чтобы разделить общие ужины и обсудить все на свете — от финансовых затруднений и воспитания детей до новостей и любимых книг. В таких разговорах есть место и для споров, и для смеха до слез, что дает человеку чувство надежного племени за своей спиной. Один девяностошестилетний японец метко заметил, что обязательность этих встреч настолько высока, что его отсутствие в пятницу будет восприниматься друзьями как известие о смерти, ведь просто так не появиться в кругу своих он не может.

Реклама

Кроме эмоциональной поддержки, живой разговор лицом к лицу выступает как чрезвычайно сложная интеллектуальная тренировка для мозга. В отличие от механического пролистывания новостной ленты в телефоне, реальное общение заставляет активно работать зоны памяти, эмоций и распознавания лиц. Ярким примером является итальянская деревня, где мужчины по несколько часов в день эмоционально играют в карты. Их споры звучат на соседних улицах, но именно этот шум есть признак интенсивной работы мозга, который в такие моменты максимально задействован в процессе реакции и социальной игры.

Наиболее удивительная деталь, объединяющая людей доживающих до 95 лет, заключается в наличии социальной роли, которую невозможно просто отменить. Во времена, когда многие сосредоточены только на выживании, эти старейшины имеют обязанности, держащие их в тонусе. Это может быть бабушка, на чьи воскресные обеды собирается десять членов семьи, потому что все понимают, что без нее эта традиция исчезнет. Или дедушка, который каждый день встречает внуков после школы, чувствуя свою незаменимость, когда слышит, как его ждали. Кто-то другой держит маленькую скамейку и открывает ее на рассвете, чтобы первые гости могли прийти просто поговорить. Именно такие невидимые на первый взгляд обязанности и приветствия от друзей каждое утро напоминают человеку, что его память и присутствие в этом мире все еще имеют огромное значение.

Что-то незавершенное

Третья опора, выделяемая психологом, касается наличия в жизни чего-то незавершенного, и именно этот фактор он считает решающим для сохранения молодости. Люди, встречающие старость с энергией и особым блеском в глазах, почти всегда находятся в процессе выполнения какого-либо проекта. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное — это может быть сад, еще ожидающий новых саженцев, иностранный язык, который человек продолжает овладевать, или навык, требующий ежедневного совершенствования.

Как отмечает автор, история с садовым обоем его тестя — это совсем не о строительстве конструкции. Это о состоянии ума человека, который проснулся сегодня с конкретной задачей, требующей решения. Такое чувство устремленности в будущее дает гораздо более сильную психологическую защиту, чем любые прошлые достижения или награды. Ведь завершенные дела остаются в прошлом, а незаконченный проект тянет человека вперед в завтрашний день.

Реклама

По мнению исследователя, в тот момент, когда в жизни не остается никакого незавершенного дела, человек фактически дает своему мозгу и телу сигнал о том, что его история окончена. Организм, получающий такое сообщение, начинает вести себя в соответствии с завершенным сюжетом, что приводит к быстрой потере жизненных сил. Поэтому наличие планов, которые еще предстоит воплотить в жизнь, является лучшим способом сообщить собственному телу, что финал еще далеко.

Как оставаться «в игре»

На практике советы психолога Лахлана Брауна сводятся к простому, но глубокому выводу для тех, кому за пятьдесят или шестьдесят. Если вы чувствуете, что жизненный темп замедляется, а силы исчезают, первым шагом к восстановлению может стать честный поиск ответов на три ключевых вопроса — где вас ждут завтра утром, кто искренне заметит ваше отсутствие и какое дело вы до сих пор не успели довести до конца.

Именно эта вовлеченность в ежедневные события, отношения и планы, по словам исследователя, является той же «игрой», которая дает нашему телу команду продолжать путь и поддерживает в нем жизнь гораздо эффективнее, чем что-либо.