Почему после стирки вещи имеют неприятный запах / © Фото из открытых источников

Реклама

Представьте, что после стирки вы достаете футболку, которая вместо приятного аромата чистоты пахнет сыростью и плесенью — согласитесь, зрелище не из приятных. Чаще всего источником этого запаха является самая стиральная машина. Со временем в ней накапливаются остатки порошка, грязь, жир, влага и волосы — именно в такой среде и возникает затхлый запах, который впоследствии переносится на одежду.

Начать следует с учета резинового уплотнителя на дверце. Если отвернуть его край, можно увидеть, сколько всего там собирается: моющие остатки, пыль, мелкий мусор и даже плесень. Самое простое решение — протереть это место губкой, смоченной в растворе соды или уксуса. Такую очистку следует проводить по меньшей мере раз в неделю. А после каждой стирки уплотнитель лучше вытирать досуха — это поможет избежать скопления влаги и появления неприятного запаха.

Следующий объект для очистки — лоток для моющих средств. В нем часто скапливается слизь, остатки порошка, грязь и известковый налет. Лоток обычно легко вынимается: промойте его под струей теплой воды, добавив немного уксуса или лимонной кислоты, после чего тщательно высушите. Если вытащить его невозможно, воспользуйтесь зубной щеткой или ватными палочками — они помогут добраться до труднодоступных уголков, где чаще всего собирается грязь.

Реклама

Барабан может выглядеть блестящим, но это не значит, что он чист. Его тоже нужно периодически очищать. Для этого раз в несколько недель запустите стирку без белья при максимальной температуре (90–95 °C), добавив в отсек для порошка или прямо в барабан стакан уксуса и несколько ложек соды. Если ваша стиральная машина имеет функцию самоочистки, просто активируйте ее — дополнительные средства в таком случае не нужны.

Не забудьте и о фильтре — эту деталь часто игнорируют, хотя она играет важную роль в работе стиральной машины. Обычно фильтр расположен за небольшой дверцей внизу корпуса. Там накапливается все, что не должно попасть в систему: ворсинки, остатки мыла, пуговицы, мелкие монеты и прочий мусор.

Чтобы его прочистить, открутите фильтр — предварительно положите под него тряпку или емкость, ведь оттуда обязательно вытечет немного грязной воды. Все загрязнения можно легко удалить вручную. Если этого не делать, машина может начать плохо сливать воду, а неприятный запах со временем снова будет возвращаться.