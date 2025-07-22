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Почему после стирки вещи имеют затхлый запах: обязательно делайте это — и машинка будет выполнять свои функции идеально
Стиральная машина снова будет работать без сбоев, если регулярно производить ее очистку. Какие элементы нуждаются в особом внимании — объяснили специалисты.
Представьте, что после стирки вы достаете футболку, которая вместо приятного аромата чистоты пахнет сыростью и плесенью — согласитесь, зрелище не из приятных. Чаще всего источником этого запаха является самая стиральная машина. Со временем в ней накапливаются остатки порошка, грязь, жир, влага и волосы — именно в такой среде и возникает затхлый запах, который впоследствии переносится на одежду.
Начать следует с учета резинового уплотнителя на дверце. Если отвернуть его край, можно увидеть, сколько всего там собирается: моющие остатки, пыль, мелкий мусор и даже плесень. Самое простое решение — протереть это место губкой, смоченной в растворе соды или уксуса. Такую очистку следует проводить по меньшей мере раз в неделю. А после каждой стирки уплотнитель лучше вытирать досуха — это поможет избежать скопления влаги и появления неприятного запаха.
Следующий объект для очистки — лоток для моющих средств. В нем часто скапливается слизь, остатки порошка, грязь и известковый налет. Лоток обычно легко вынимается: промойте его под струей теплой воды, добавив немного уксуса или лимонной кислоты, после чего тщательно высушите. Если вытащить его невозможно, воспользуйтесь зубной щеткой или ватными палочками — они помогут добраться до труднодоступных уголков, где чаще всего собирается грязь.
Барабан может выглядеть блестящим, но это не значит, что он чист. Его тоже нужно периодически очищать. Для этого раз в несколько недель запустите стирку без белья при максимальной температуре (90–95 °C), добавив в отсек для порошка или прямо в барабан стакан уксуса и несколько ложек соды. Если ваша стиральная машина имеет функцию самоочистки, просто активируйте ее — дополнительные средства в таком случае не нужны.
Не забудьте и о фильтре — эту деталь часто игнорируют, хотя она играет важную роль в работе стиральной машины. Обычно фильтр расположен за небольшой дверцей внизу корпуса. Там накапливается все, что не должно попасть в систему: ворсинки, остатки мыла, пуговицы, мелкие монеты и прочий мусор.
Чтобы его прочистить, открутите фильтр — предварительно положите под него тряпку или емкость, ведь оттуда обязательно вытечет немного грязной воды. Все загрязнения можно легко удалить вручную. Если этого не делать, машина может начать плохо сливать воду, а неприятный запах со временем снова будет возвращаться.