Почему после Вознесения перестают здороваться «Христос воскрес!»: что означает этот праздник

Вознесение Господня

Реклама

Почему после Вознесения перестают здороваться «Христос воскрес!»

Традиция использовать пасхальное приветствие напрямую зависит от продолжительности празднования Пасхи, которая в церковной традиции длится ровно 40 дней. Весь этот период богослужения в храмах по своему торжеству подобны первому дню Пасхи, а верующие продолжают делиться радостью Воскресения.

Последним днем этого периода является среда в канун Вознесения, когда в церквях совершается так называемое предание Пасхи. Во время вечерней службы пасхальные песнопения звучат в последний раз, поскольку с наступлением четверга Церковь молитвенно переходит к почитанию Вознесения Господня. С этого момента празднование Пасхи завершается, поэтому вместо пасхального возгласа становится уместно использовать привычные формы благочестивого приветствия, например, «Слава Иисусу Христу» или повседневной жизни «Здравствуйте» и «Привет».

Что означает праздник Вознесения Господня

Вознесение Господне является одним из 12 величайших христианских праздников и символизирует завершение земного служения Иисуса Христа. Согласно новозаветному учению, после своего Воскресения Спаситель пребывал на земле еще 40 дней. Это время имело особое значение для апостолов, Христос неоднократно являлся им, чтобы ученики окончательно убедились в истинности Его победы над смертью и укрепили свою веру. Перед тем как подняться на небо с Елеонской горы, Иисус дал ученикам последние наставления по поводу проповеди Евангелия по всему миру и пообещал послать на них благодать Духа Святого.

Реклама

Таким образом, Вознесение свидетельствует, что Христос полностью выполнил миссию спасения человечества, вернулся к Своему Небесному Отцу и открыл каждому человеку путь к вечной жизни.

Календарные особенности празднования Вознесения Господня

Вознесение относится к переходным праздникам, то есть оно не имеет фиксированной даты в календаре, но всегда отмечается на сороковой день после Пасхи. Поскольку Пасха по церковным правилам всегда приходится на воскресенье, то Вознесение согласно математическому отсчету дней ежегодно празднуют исключительно в четверг. Все подобные подвижные праздники рассчитываются в отношении дня Пасхи, например, Вербное воскресенье отмечается за неделю до нее, а Вознесение — через сорок дней.

В 2026 году христиане восточного обряда отмечают этот день 21 мая, что ознаменует завершение сорокаденного пасхального периода и переход литургического года в ожидание Троицы.

Новости партнеров