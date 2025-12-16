Фото иллюстративное / © Getty Images

Реклама

Немало народных примет и поверий связано со звуками и привычками. Один из таких загадочных звуков — это резкий стук.

Согласно народным поверьям, толкование этого явления может меняться в зависимости от места и времени, когда человек его услышал.

ТСН.ua объясняет, о чем может предупреждать этот звук, если вы его услышали.

Реклама

Резкий стук в окно

Неожиданный стук в окно, особенно на верхних этажах многоэтажки, может сбить с толку каждого. Народные приметы говорят, что такой звук предвещает беду и неприятные известия, одновременно это может означать, что вскоре хозяина дома ждут неприятные изменения в жизни.

В то же время толкование этой приметы зависит от характера звука:

громкий и настойчивый стук - может быть предвестником серьезных неприятностей в финансовой или деловой сфере;

протяжный звук, похожий на скрежет или царапанье - это примета к тяжелым испытаниям в личной жизни или в общении с окружающими;

звонкий и отрывистый стук - по поверьям, он обещает потрясающие новости, которые, однако, станут неприятным сюрпризом и вызовут проблемы.

Значение и трактовка этой приметы также меняются в зависимости от того, в какое время вы услышали этот звук:

утром — примета, что душа кого-то из родственников, ушедших в мир иной, сообщает о своем появлении;

днем (и если вы слышите его примерно в одно и то же время) — это примета к незваным и не очень приятным гостям, визит которых наверняка приведет к проблемам и огорчениям;

поздно вечером — это знак, предвещающий тяжелую болезнь или уход в мир иной кого-то из родственников;

ночью, — означает, что потусторонние злобные духи пытаются попасть в дом и проникнуть в тело кого-то из домочадцев.

Стук в дверь

По народным представлениям, стук в дверь посреди ночи, когда за ней никого нет, был посланием из другого мира. Этот знак мог быть как добрым, так и зловещим.

Реклама

В частности, серия из трех ударов предвещала скорую смерть близкого человека. Чаще же такой звук воспринимали непосредственно как угрозу: вроде бы злые духи пытаются проникнуть в дом. Чтобы им помешать, запрещалось открывать двери или окна.

Другое дело — утренний стук. Его считали относительно невинным, предсказывающим лишь незначительные препятствия, способные быстро разрешиться.

Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что означает, когда птица садится на ваш подоконник.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.