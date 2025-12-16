- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2296
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему послышался резкий стук — примета которую должен знать каждый
Согласно народным поверьям, если вы услышали резкий стук — это не случайность, а знак, который может предвещать как мелкие хлопоты, так и серьезные неурядицы.
Немало народных примет и поверий связано со звуками и привычками. Один из таких загадочных звуков — это резкий стук.
Согласно народным поверьям, толкование этого явления может меняться в зависимости от места и времени, когда человек его услышал.
ТСН.ua объясняет, о чем может предупреждать этот звук, если вы его услышали.
Резкий стук в окно
Неожиданный стук в окно, особенно на верхних этажах многоэтажки, может сбить с толку каждого. Народные приметы говорят, что такой звук предвещает беду и неприятные известия, одновременно это может означать, что вскоре хозяина дома ждут неприятные изменения в жизни.
В то же время толкование этой приметы зависит от характера звука:
громкий и настойчивый стук - может быть предвестником серьезных неприятностей в финансовой или деловой сфере;
протяжный звук, похожий на скрежет или царапанье - это примета к тяжелым испытаниям в личной жизни или в общении с окружающими;
звонкий и отрывистый стук - по поверьям, он обещает потрясающие новости, которые, однако, станут неприятным сюрпризом и вызовут проблемы.
Значение и трактовка этой приметы также меняются в зависимости от того, в какое время вы услышали этот звук:
утром — примета, что душа кого-то из родственников, ушедших в мир иной, сообщает о своем появлении;
днем (и если вы слышите его примерно в одно и то же время) — это примета к незваным и не очень приятным гостям, визит которых наверняка приведет к проблемам и огорчениям;
поздно вечером — это знак, предвещающий тяжелую болезнь или уход в мир иной кого-то из родственников;
ночью, — означает, что потусторонние злобные духи пытаются попасть в дом и проникнуть в тело кого-то из домочадцев.
Стук в дверь
По народным представлениям, стук в дверь посреди ночи, когда за ней никого нет, был посланием из другого мира. Этот знак мог быть как добрым, так и зловещим.
В частности, серия из трех ударов предвещала скорую смерть близкого человека. Чаще же такой звук воспринимали непосредственно как угрозу: вроде бы злые духи пытаются проникнуть в дом. Чтобы им помешать, запрещалось открывать двери или окна.
Другое дело — утренний стук. Его считали относительно невинным, предсказывающим лишь незначительные препятствия, способные быстро разрешиться.
Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
