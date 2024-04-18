Почему постоянно хочется спать: специалисты назвали неожиданные причины сонливости и усталости

Постоянная усталость и непреодолимое желание спать могут быть вызваны разными факторами.

Постоянная усталость и повышенная сонливость могут оказывать значительное влияние на качество жизни человека и ограничить его способность эффективно функционировать в повседневной жизни.

В чем может быть причина постоянной сонливости и что с ней делать, рассказали эксперты по сну, пишет The Huffington Post.

Вы мало спите

Вопрос не только в количестве сна, но и в его качестве. Плохой сон, вероятно, главная причина усталости американцев, говорит эксперт по медицине сна Ноа Шигель. Обычно взрослым нужно 7-8 часов сна, но даже если вы отдыхаете столько времени, вы можете недостаточно восстанавливаться.

Многие пациенты приходят к Ное и говорят, что спят по 9 часов, но все равно не могут выспаться. Виновато в этом нарушение окружающей среды, например, голубые экраны наших гаджетов, объясняет эксперт. В этом же списке горячие или холодные температуры воздуха, неудобный матрас, окружающий шум, а иногда даже домашние питомцы или дети в постели.

Что делать: Попробуйте выработать свой режим сна, ложиться в одно и то же время, ограничить употребление кофеина и алкоголя, перед сном комната должна быть прохладной (проветривайте), избегайте гаджетов, прежде чем идти в постель.

Вы можете иметь апноэ сна

Апноэ сна, расстройство, которое приводит к временному прекращению дыхательных движений во время сна, может также разрушить ваш сон и повлиять на его качество. Причина может быть в расширенных миндалинах, избыточном весе, аллергии и т.д.

Что делать: Чтобы вылечить апноэ сна, следует открыть дыхательные пути, расположенные в задней части горла. Для этого вам следует обратиться за помощью к врачу. Может также помочь сон на боку, избегание алкоголя и потеря лишнего веса.

У вас низкий уровень железа

"Низкий уровень железа влияет на то, сколько кислорода попадает в ваши ткани и лишает их достаточного уровня энергии", — говорит врач-терапевт Дана Корриэл. Это часто сопровождается анемией, но пациенты могут испытывать усталость и обладать низким уровнем железа, не будучи в анемическом диапазоне.

Другими симптомами недостатка железа являются бледная и сухая кожа, ломкие ногти, головная боль и головокружение, боль в груди или одышка, холодные руки и ноги, воспаление или боли в языке, необычная тяга ко льду или крахмалу, объясняет диетология Меделин Баслен.

Что делать: Ешьте больше продуктов, богатых железом: устрицы, моллюски, птицу и красное мясо.

Тело лучше впитывает продукты животного происхождения, чем растительного, но вегетарианцы и веганы могут наслаждаться продуктами типа белых бобов, шпината, чечевицы и цельнозерновых продуктов.

Вам не хватает витамина B12

B12 – это важный витамин, который содержится в мясе, рыбе, птице, яйцах и молоке. Поэтому некоторые вегетарианцы, особенно веганы, могут испытывать дефицит этого витамина. Этот витамин нужен для правильной работы и развития мозга, нервов, кровяных клеток и других частей тела.

Что делать: Недостаток можно компенсировать с помощью различных методов, но наиболее популярных – в форме пероральных или инъекционных форм, говорит Корриэл.

Вы едите слишком много сахара

Хотя тело требует немного сахара для энергии, если мы употребляем его слишком много, можем получить нежелательные последствия: набор веса, хроническое заболевание и "сахарные аварии", которые влияют на ваше настроение и уровень энергии, рассказывает психиатр Дион Метзгер.

Что делать: Для этих аварий антидотом является белок. Он помогает стабилизировать уровень сахара и предотвратить прыжки и "провалы" энергии.

Попробуйте есть больше овощей и продуктов с низким содержанием жира и высоким содержанием белка, старайтесь есть меньше жареных продуктов и сладких перекусов с сахаром типа печенья, пончиков и тортов. Хотя вы не должны полностью исключать углеводы. Они конвертируются в глюкозу, являющуюся основной пищей мозга.

У вас может быть депрессия

Усталость вместе с изменениями в привычках сна является одним из главных симптомов депрессии, говорит Метзгер. Другими признаками могут быть ощущение демотивации, когда мы не наслаждаемся вещами, которыми раньше радовались, и чувство безнадежности.

Что делать: Поговорите со своим лечащим врачом, если подозреваете, что у вас именно такое состояние. Если вам диагностировали депрессию, ее можно лечить разными методами: спортом, техниками релаксации, массажем, когнитивной поведенческой терапией и медикаментами.

Возможно, причина в щитовидной железе

Щитовидная железа – это железа в форме бабочки, расположенная на передней поверхности шеи, впереди трахеи. Вырабатывает гормоны, регулирующие метаболизм. Если уровень гормонов щитовидной железы низкий, вы можете чувствовать усталость, говорит Корриэл. Другими признаками нарушения функций щитовидной железы являются ощущение холода, подавленности, сухая кожа, изменение волос, запоров и ломкие ногти.

Что делать: Простой тест крови определит, все ли у вас хорошо с железой. Если что-то не так, лечение назначает специалист. Обычно оно не сложно.

Вы недостаточно занимаетесь спортом

Лежа "овощом" на диване, вы можете тратить немного энергии. Ирония в том, что нехватка движения может снизить уровень энергии в целом.

«Сидящий образ жизни часто может привести к чувству усталости, – говорит Корриэл. — Нашему телу нужно движение, и физическая неактивность оказывает негативное влияние на наши мышцы и эмоциональное благополучие”.

Что делать: "Энергические, аэробные упражнения помогают поддерживать хорошее качество сна, а лучший сон улучшит продуктивность: как физическое, так и психологическое", — советует Шигель. Он предлагает нам выполнять по 30 минут аэробных упражнений 6 дней в неделю.

У вас могут быть проблемы с гормонами

Низкий уровень тестостерона у мужчин может вызвать чувство усталости, отмечает Шигель. А низкий уровень кортизола у мужчин и женщин ведет к усталости.

Повышенный уровень эстрогена и недостаточной прогестерона у женщин может заставить их чувствовать себя истощенными и привести к плохому настроению, рассказывает интегративная диетология Алиса Витти.

Что делать: Проконсультируйтесь со своим врачом, пройдите тест (обычно это ваша кровь или слюна). Это поможет проверить гормоны и в случае необходимости определить курс лечения.

Причиной может быть погода

Если вы замечаете за собой, что склонны больше уставать зимой, это может быть не случайно. Люди со cезонными аффективными расстройствами демонстрируют симптомы депрессии, включая усталость, благодаря меньшему освещению во время коротких зимних дней, говорит Шигель.

Что делать: Помочь могут источники света типа LED-лампы. Если считаете нужным, проконсультируйтесь со своим врачом.

У вас может быть диабет

Если у вас диабет II типа, вы можете ощущать усталость рядом с другими симптомами типа повышенного мочеиспускания и жажды, ощущения голода, сухой кожи и затуманенного зрения.

Что делать: Обследуйтесь у медиков диабетом, обычно достаточно теста на сахар.

В конце концов, если вы устаете больше обычного и чувствуете эту усталость постоянно, проконсультируйтесь со своим врачом. Возможно, усталость – это признак более серьезной проблемы со здоровьем.

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