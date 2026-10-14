Почему потеют пластиковые окна и мокнут откосы: как избавиться от конденсата и плесени

Конденсат на окнах

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Запотевания окон не всегда свидетельствуют об их неисправности. Чаще всего причина заключается в сочетании высокой влажности воздуха, недостаточной вентиляции и низкой температуре стекла.

Однако если вода накапливается между оконными стеклами или постоянно намокают откосы, проблема может быть связана с нарушением герметичности или некачественным монтажом.

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Прежде чем искать способ устранения конденсата, нужно определить, где именно он появляется.

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Почему на пластиковых окнах образуется конденсат

В воздухе любого жилого помещения находится водяной пар. Ее количество увеличивается во время приготовления пищи, приема душа, сушки белья и использования увлажнителей.

Когда теплый влажный воздух контактирует с холодным стеклом, он охлаждается. Если температура поверхности опускается до точки росы, водяной пар превращается в капли.

Например, при температуре в комнате 22 °C и влажности 50% конденсат может образовываться на поверхности, охлажденной приблизительно до 11 °C. Если влажность повысится до 70%, точка росы составит около 16 °C. Поэтому во влажных помещениях запотевают даже сравнительно теплые окна.

Чаще капли накапливаются в нижней части стеклопакета и у его краев, поскольку эти участки могут быть холоднее центральной части стекла.

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После смены старых деревянных рам на пластиковые проблема иногда усугубляется. Новые окна значительно более герметичны, поэтому воздух, ранее поступавший через щели, перестает попадать в помещение.

Без должной вентиляции избыточная влага скапливается внутри квартиры.

Как определить причину запотевания по расположению влаги

Место появления конденсата помогает понять, нужен ли ремонт.

На внутренней поверхности стекла. Обычно причина связана с влажностью воздуха, вентиляцией или недостаточным прогревом окна. Если вода появляется после душа или приготовления пищи и быстро высыхает, серьезной неисправности может не быть.

Снаружи стеклопакета. Такое запотевание иногда возникает прохладными утренниками на энергоэффективных окнах. Наружное стекло получает меньше тепла из комнаты и в определенную погоду охлаждается ниже точки росы. Это нормальное явление, обычно проходящее самостоятельно.

Между оконными стеклами. Если влага находится внутри герметичного стеклопакета и не вытирается ни с одной стороны, вероятнее всего, нарушена его герметичность. В таком случае обычно требуется замена стеклопакета, но не обязательно всей рамы.

Самостоятельно сверлить стеклопакет для просушки не стоит. Это не восстановит его начальных теплоизоляционных свойств.

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Почему мокнут откосы и появляется плесень

Влага вокруг оконной рамы может возникать из-за недостаточной теплоизоляции, поврежденного монтажного шова или продувания.

Одна из возможных причин — мостики холода, то есть участки конструкции, по которым тепло выходит быстрее, чем через соседние поверхности. Даже при комфортной температуре в комнате отдельные части откоса могут охлаждаться настолько, что на них будет образовываться конденсат.

Пористые материалы, в частности штукатурка, впитывают воду. Из-за постоянной сырости отделка темнеет, а впоследствии может покрываться плесенью.

В то же время, не каждое мокрое пятно является следствием конденсации. Если откос намокает в основном после дождя, следует проверить наружные стыки, отлив, фасад и герметичность примыкания окна к стене. Возможно, осадки попадают внутрь из-за поврежденного шова.

После ремонта повышенную влажность также могут вызвать штукатурка, стяжка и другие еще высыхающие материалы.

Закрывать сырой откос декоративной панелью или просто окрашивать плесень не стоит. Без устранения причины вода будет продолжать накапливаться под отделкой.

Какая влажность должна быть в квартире и как проверить вентиляцию

Для контроля микроклимата полезно использовать гигрометр — прибор, измеряющий относительную влажность воздуха.

В холодное время года практическим ориентиром является 30–50% влажности. Если показатель постоянно превышает 60%, следует обратить внимание на источники влаги и работу вентиляции. Измерение желательно производить подальше от батарей, окон и увлажнителей.

Предварительно проверить вытяжку можно с помощью лёгкой полоски бумаги. Ее подносят к вентиляционной решетке сначала с закрытыми окнами, а затем с чуть-чуть открытой створкой.

Если движение воздуха появляется только после открывания окна, возможен недостаток свежего воздуха. Если же тяги нет даже при открытой створке или воздухе поступает из канала в комнату, систему должен проверить специалист.

Если для улучшения воздухообмена нужен приточный клапан, то его следует подбирать с учетом особенностей окна и вентиляционной системы. Самостоятельное сверление пластикового профиля может повредить конструкцию.

Что делать, чтобы пластиковые окна перестали потеть

Если оконная конструкция исправна, проблему часто можно убавить без ее замены.

В первую очередь следует изменить бытовые привычки, способствующие накоплению влаги.

Регулярно проветривайте комнату. Особенно после сна, душа и приготовления пищи. В холодную погоду короткое интенсивное проветривание часто удобнее длительного удерживания створки в откидном положении.

Не сушите много нижнего белья в жилой комнате. Если нет другой возможности, обеспечивайте надлежащий воздухообмен.

Используйте вытяжную вентиляцию. В то же время помните, что кухонная вытяжка с рециркуляцией возвращает воздух в помещение и не удаляет водяной пар наружу.

Не перекрывайте батареи. Плотные шторы, мебель, декоративные экраны и очень широкие подоконники могут мешать теплому воздуху прогревать стекло.

Контролируйте работу увлажнителя. Если влажность уже высока, дополнительное увлажнение только усугубит проблему.

Поддерживайте достаточное отопление. Чрезмерное охлаждение комнаты и поверхностей у окна повышает риск конденсации.

Если в помещении накапливается много влаги, например, после ремонта, можно временно использовать электрический осушитель. Однако он не обеспечивает прилив свежего воздуха, поэтому не заменяет вентиляцию.

Помогут ли соль на подоконнике и средства против запотевания

Среди народных советов можно встретить рекомендации ставить у окна тарелку с солью или наносить на стекло специальные смеси.

Однако небольшое количество соли не способно заметно снизить влажность воздуха по всей комнате. Средства против запотевания могут изменять распределение воды на стекле, но не устраняют причину ее появления. Поэтому полагаться только на такие методы не стоит.

Когда нужно вызвать мастера

Помощь специалиста необходима, если обычное проветривание и контроль влажности не решают проблему или есть признаки повреждения окна.

Обратиться к мастеру следует, если:

конденсат постоянно появляется между оконными стеклами;

из рамы или стыков ощутимо дует;

на откосах регулярно образуется плесень;

после дождя намокают стену или подоконник;

у оконной конструкции появляется лед;

отделка темнеет, отслаивается или разрушается.

В зависимости от причины может потребоваться ремонт монтажного шва, утепление откосов, замена стеклопакета или восстановление уплотнителей.

Регулировка прижима створки помогает только тогда, когда подтверждено продувание. Чрезмерно затягивать механизм без надобности не стоит, поскольку это ускоряет износ уплотнителей.

Главное — определить источник влаги. Если причина в микроклимате, помогут вентиляция и контроль влажности. Если же повреждена сама оконная конструкция или ее примыкание к стене, потребуется ремонт.

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