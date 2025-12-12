- Дата публикации
Почему повара солят воду иначе, чем советуют кулинарные книги: раскрытие главного кулинарного мифа
Многие кулинарные книги советуют добавлять соль в воду только после закипания. Однако профессиональные повара делают наоборот — солят сразу воду.
Кулинары объясняют это так: соль влияет не только на температуру кипения, но и на вкус продукта. Поэтому ее добавляют в воду еще до того, как она закипит, отмечает корреспондент Белновости.
Ученые подтверждают: соль повышает температуру кипения воды, что позволяет продуктам готовиться быстрее и равномернее.
В профессиональных кулинарных школах советуют: если солить воду сразу, овощи сохраняют больше аромата, вкуса и насыщенного цвета, особенно это касается зеленой зелени и картофеля.
Современные исследования также подтверждают: раннее добавление соли улучшает текстуру блюд — они становятся более плотными и вкусными.
Кулинары отмечают, что миф о позднем солении возник из-за страха испортить посуду. На самом деле, современные материалы устойчивы к соли и не портятся.
В кулинарных школах считают: соль должна быть частью процесса изначально, ведь это делает вкус блюда более гармоничным.
Опытные повара делятся советом: соление воды сразу экономит время и улучшает вкус блюд. Простой прием, но очень эффективен.
Соль в начале варки не вредит посуде и не мешает кипению — наоборот, она только делает процесс приготовления лучше.