- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему продукты в холодильнике портятся слишком быстро: не используйте эти три вещи — они "тихие убийцы"
Когда вы открываете холодильник и чувствуете неприятный запах, хотя продукты выглядят свежими, это могут быть “тихие убийцы” — предметы, которые вы храните годами, даже не подозревая об их влиянии.
Прежде всего, это открытые консервы. После открытия консервы в металлических банках начинают происходить химические процессы окисления, что может вызвать выделение токсичных веществ. Это может ухудшить качество продуктов и даже представлять угрозу для здоровья.
Чтобы избежать проблем, лучше сразу пересыпать содержимое консерв в стеклянную тару.
Пластиковые контейнеры с трещинами опасны, ведь бактерии могут накапливаться даже при тщательном мытье. Вместо них следует использовать стеклянные емкости или крепкий пластик без дефектов.
Губка для мытья холодильника может стать источником запахов и плесени, распространяя их по всем полкам. Используйте салфетки из микрофибры вместо нее.
Если овощи или ягоды выделяют этилен, они ускоряют порчу соседних продуктов. Держите их отдельно или оберните в бумагу.
Проверьте температуру в холодильнике: свыше +5°C молоко скиснет быстрее.
А для нейтрализации запахов положите чашку с кофе или лимоном.