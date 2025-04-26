Почему портятся продукты в холодильнике / © Фото из открытых источников

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Прежде всего, это открытые консервы. После открытия консервы в металлических банках начинают происходить химические процессы окисления, что может вызвать выделение токсичных веществ. Это может ухудшить качество продуктов и даже представлять угрозу для здоровья.

Чтобы избежать проблем, лучше сразу пересыпать содержимое консерв в стеклянную тару.

Пластиковые контейнеры с трещинами опасны, ведь бактерии могут накапливаться даже при тщательном мытье. Вместо них следует использовать стеклянные емкости или крепкий пластик без дефектов.

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Губка для мытья холодильника может стать источником запахов и плесени, распространяя их по всем полкам. Используйте салфетки из микрофибры вместо нее.

Если овощи или ягоды выделяют этилен, они ускоряют порчу соседних продуктов. Держите их отдельно или оберните в бумагу.

Проверьте температуру в холодильнике: свыше +5°C молоко скиснет быстрее.

А для нейтрализации запахов положите чашку с кофе или лимоном.