ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
186
Время на прочтение
2 мин

Почему профессиональные повара никогда не варят яйца после закипания: секрет идеального блюда

Какой метод варки яиц обеспечивает нежный белок, яркий желток и отличную очистку. Такой простой лайфхак сменит ваши кулинарные привычки навсегда.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как правильно варить яйца

Как правильно варить яйца / © www.freepik.com/free-photo

Большинство из нас привыкли варить яйца по одному и тому же принципу: вода закипает и варим 6-10 минут. Но профессиональные повара делают по-другому. Они никогда не варят яйца после закипания, и именно этот прием дает тот самый идеально нежный белок, яркий желток без серой каймы и легкое очищение скорлупы. Секрет технологии прост, но очень эффективен.

Почему профессиональные повара не варят яйца после закипания

  • Высокая температура делает белок резиновым. Когда вода активно кипит, температура доходит до 100°C и даже чуть-чуть выше в условиях бурления. Белок в таких условиях сжимается слишком быстро и становится жестким. Профессиональные повара стремятся к нежной текстуре, поэтому не варят яйца, а доводят их до готовности в горячей, но не кипящей воде.

  • Желток темнеет и получает сероватый ободок. Серый оттенок вокруг желтка — это реакция железа и серы, которая происходит из-за чрезмерного нагревания. Кипение только усиливает этот процесс. Чтобы избежать нежелательного цвета, шефы выключают плиту сразу после закипания воды, оставляя яйца доходить под крышкой.

  • Меньше трещин и вытеканий белка. Активное кипение «бьет» яйца о стенки кастрюли, из-за чего они часто трескаются. Метод без кипения делает процесс более деликатным и сохраняет яичную скорлупу целой.

  • Яйца очищаются в разы легче. Резкий контраст температуры — еще один профессиональный прием. После настаивания в горячей воде повара сразу перекладывают яйца в ледяную воду. Это сжимает белок и отделяет его от внутренней пленки, поэтому очищение становится беспроблемным.

Как варят яйца профессиональные повара: пошаговая инструкция

  1. Положите яйца в кастрюлю и залейте холодной водой.

  2. Доведите воду до кипения.

  3. Как только вода закипела, выключите огонь.

  4. Накройте кастрюлю крышкой.

  5. Оставьте: 6 мин — для мягкого желтка, 9 мин — для средней готовности, 12 мин — для полностью твердых яиц.

  6. Сразу переложите яйца в очень холодную воду или лед.

Этого достаточно, чтобы получить самые нежные яйца, не имеющие запаха сероводорода, которые бдут легко чиститься.

Дата публикации
Количество просмотров
186
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie